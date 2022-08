Anteas Grosseto presente a Festambiente

Benigni, presidente Anteas Cisl: “Nei primi sei mesi dell’anno consegnate oltre 60 tonnellate di prodotti alimentari a più di 10mila persone”



Grosseto: Sarà presente anche Anteas Grosseto, l’associazione di volontariato nata dalla federazione pensionati della Cisl, alla trentaquattresima edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, in programma dal 3 al 7 agosto all’ex Enaoli di Rispescia (Grosseto). I volontari dell’associazione, presieduta da Gianfranco Benigni, saranno a disposizione dei cittadini, nello stand del Cesvot, per dare informazioni sull’attività e le modalità di sostengo.

Anche quest’anno, infatti, Anteas ha svolto un ruolo importante nel sostegno ai bisogni delle famiglie della provincia di Grosseto, attraverso varie attività che spaziano dalla distribuzione di pacchi di generi alimentari due volte al mese per 90 famiglie del territorio, alla consegna, 5 giorni alla settimana, di frutta e verdura fresche a 30 nuclei familiari. “Un’attività che ci impegna molto e che è possibile grazie ai nostri volontari – dice il presidente Gianfranco Benigni – e alla generosità di quanti donano generi alimentari per sostenere chi è in difficoltà. Il numero delle persone che si rivolgono a noi, tra l’altro, era aumentato a seguito dell’emergenza sanitaria che, per tanti, ha significato anche la perdita del posto di lavoro e ha visto un’ulteriore impennata con la tragica guerra in Ucraina: per assistere circa 30 famiglie di profughi che vivono sul nostro territorio abbiamo attivato dei servizi aggiuntivi”.

I numeri di Anteas parlano chiaro: nei primi sei mesi dell’anno sono state consegnate oltre 60 tonnellate di prodotti alimentari a più di 10mila persone.