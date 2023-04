Anpi: Crimini di guerra e contro l'umanità, il diritto al risarcimento

Venerdì 21 aprile 2023, a partire dalle ore 9:30, l'iniziativa dell'ANPI a Palazzo Aldobrandeschi



Grosseto: "L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, promuove un evento di carattere informativo a supporto della cittadinanza della Maremma, territorio profondamente segnato dalla guerra di occupazione e dalle stragi nazifasciste, con la finalità di spiegare le recenti novità previste dalla legge, come nel caso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato nel 2021.

Con il fondo per il risarcimento degli eredi delle vittime degli eccidi nazisti è stato infatti disposto dall'Italia, dopo anni di battaglie legali, una quota speciale prevista nel PNRR che è accessibile a coloro che sono titolari di un credito contro la Germania accertato con una sentenza passata in giudicato.

Tale diritto è stato inoltre esteso anche a coloro che hanno procedimenti ancora in itinere oppure che saranno in grado di avviarli nelle prossime settimane, questo grazie all'estensione dei termini iniziali disposti dalla conversione in legge dell'ultimo decreto milleproroghe. Sono ancora numerosi i maremmani potenzialmente interessanti, e tra questi vi sono certamente gli orfani delle vittime delle stragi avvenute in Provincia di Grosseto. E' utile ricordare che in tutti questi anni lo stato tedesco ha provato più volte ad appellarsi al principio di immunità, secondo il quale un singolo cittadino non può rivalersi direttamente su uno stato per i crimini commessi dai propri soldati.

L'iniziativa seminariale organizzata dal Comitato Provinciale “Norma Parenti” di Grosseto nella mattinata di venerdì 21 aprile in collaborazione con ANPI Nazionale, affronterà il complesso tema sia dal punto di vista storico che prettamente giuridico, grazie in questo caso all'apporto dell'avvocato cassazionista Alessandra Piccinini e del componente della Commissione Nazionale di Garanzia dell'ANPI, Michele Petraroia. A coordinare i lavori del seminario il Presidente del Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Luciano G. Calì. Al termine del seminario l'inaugurazione pubblica dell'iniziativa denominata "Le Madri Costituenti della Repubblica Italiana", mostra-evento programmata presso il Palazzo della Provincia nei giorni che portano alla Festa Nazionale della Liberazione per celebrare e valorizzare le protagoniste di una rinnovata fase politica e civile del nostro Paese", termina ANPI, Comitato Provinciale "Norma Parenti".