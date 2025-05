ANP Grosseto Promuove un Seminario su "Nuovi Scenari per la Pubblica Amministrazione"

Focus su Valutazione, IA e formazione continua per i dipendenti della pubblica amministrazione.

Grosseto: L'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità (ANP) della scuola, sezione territoriale di Grosseto, in collaborazione con Dirscuola, è lieta di annunciare un seminario di formazione di alto livello dal titolo "Nuovi scenari per la pubblica amministrazione". L'evento, rivolto a dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado, si terrà il lunedì 12 maggio 2025, a partire dalle ore 9.00 e per l'intera mattinata, presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo Grosseto 4.

L'iniziativa si propone come un'opportunità formativa cruciale per affrontare le sfide e le innovazioni che stanno ridefinendo il panorama della pubblica amministrazione, con un'attenzione particolare al settore scolastico. Il programma del seminario prevede interventi su tematiche di grande attualità e interesse per il mondo della scuola, tra cui:

Il Sistema di Valutazione dei dirigenti scolastici : Un approfondimento sulle metodologie e i criteri di valutazione che impattano direttamente sull'operato dei dirigenti, con un focus sulle prospettive future.

: Un approfondimento sulle metodologie e i criteri di valutazione che impattano direttamente sull'operato dei dirigenti, con un focus sulle prospettive future. L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) a scuola : Verranno esplorate le potenzialità e le implicazioni dell'IA nell'ambito didattico e gestionale, con esempi pratici e spunti per un'integrazione consapevole e proficua.

: Verranno esplorate le potenzialità e le implicazioni dell'IA nell'ambito didattico e gestionale, con esempi pratici e spunti per un'integrazione consapevole e proficua. La formazione del personale della pubblica amministrazione con un focus sull'uso della piattaforma Syllabus: Una sessione dedicata alla formazione dei dipendenti pubblici ed alla conoscenza e ottimizzazione dell'utilizzo della piattaforma Syllabus, strumento sempre più centrale per la gestione e l'aggiornamento professionale del personale della pubblica amministrazione.

L'evento è coordinato e promosso dalla presidente della sezione territoriale ANP di Grosseto, la dott.ssa Barbara Rosini, la quale sottolinea l'importanza di offrire occasioni di aggiornamento e confronto su argomenti così rilevanti. "In un contesto di continua evoluzione, è fondamentale che dirigenti e docenti siano costantemente aggiornati sugli strumenti e le metodologie che possono migliorare l'efficacia del nostro sistema scolastico," ha dichiarato la dott.ssa Rosini. "Questo seminario rappresenta un'occasione preziosa per acquisire nuove competenze e per discutere insieme le prospettive future della pubblica amministrazione, con un occhio di riguardo all'innovazione e alla qualità dell'istruzione."

Il seminario si preannuncia come un momento di arricchimento professionale e di stimolo per tutti i partecipanti, contribuendo a rafforzare le competenze necessarie per affrontare le sfide della scuola del futuro.

Il seminario è aperto a tutti gli interessati.