Annullato il concerto di Fabrizio Bosso

Era in programma per lunedì 22 agosto al festival Santa Fiora in Musica



Santa Fiora: A causa di una caduta accidentale il maestro Fabrizio Bosso è costretto a fermare per un po’ la sua attività musicale. Per questo motivo l'organizzazione del Festival Internazionale Santa Fiora in Musica è costretta ad annullare il concerto in programma per lunedì 22 Agosto.

"A lui va il nostro augurio di pronta guarigione, con la speranza di poterlo ospitare presto nel nostro festival". Hanno dichiarato gli organizzatori del Santa Fiora in Musica.

