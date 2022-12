Annina dj apre le tre serate di musica alla Sala Eden

Appuntamento domani, martedì 27 dicembre, per il primo degli eventi patrocinati dal Comune



Grosseto: Al via, domani, martedì 27 dicembre, la prima delle tre serate in musica che la Sala Eden, il locale sulle Mura Medicee gestito dalla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, propone per le festività Natalizie. Si tratta di eventi patrocinati dal Comune di Grosseto che hanno l’obiettivo di riaprire lo storico locale alla cittadinanza, offrendo tre tipologie di serate musicali, destinate a pubblici diversi.

Si parte domani, dunque, con una serata anni Novanta e Duemila, dedicata alla musica house e hip hop del periodo, selezionata e proposta da Annina dj. La musica avrà inizio alle 22, ma sarà possibile, dalle 18, fare un aperitivo o cenare alla Sala Eden con un menu speciale, improntato allo street food gourmet. Il servizio di ristorazione di Uscita di Sicurezza, infatti, proporrà varie specialità tra cui il poulled pork, cotto a bassa temperatura, con ceddar e salsa Bbq, i più classici panini con il lampredotto, la trippa e la fonduta di pecorino, l’hamburger, una proposta veggy, pizza fritta con prosciutto e mozzarella.

La proposta prosegue mercoledì 28 dicembre con una serata che vede la direzione artistica di Leonardo Repola e la selezione musicale di tre dj che si alterneranno alla console dalle 18 alle 24. I classici senza tempo della musica italiana e internazionale, invece, saranno protagonisti della serata di giovedì 29 dicembre quando salirà sul palco l’orchestra Le False Partenze. Per l’occasione la Sala Eden propone una cena menu fisso, al costo di 35 euro.

Tutte le serate sono a ingresso libero. Per prenotare il proprio tavolo è possibile chiamare il numero 327 3945254.