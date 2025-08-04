Dopo l’incontro con i sindaci di venerdì scorso, è arrivata oggi la nomina ufficiale da parte del consiglio di amministrazione della società, presieduto da Roberto Renai

Grosseto: Venerdì scorso aveva incontrato i sindaci in occasione dell’assemblea dei soci di Acquedotto del Fiora, oggi in consiglio di amministrazione, presieduto da Roberto Renai, è arrivata la nomina ufficiale: Anna Varriale è il nuovo amministratore delegato di Acquedotto del Fiora. Indicata come AD dal partner privato della società, Ombrone Spa, Anna Varriale è ingegnere ambientale e manager di consolidata esperienza nel settore idrico. Alla prima esperienza come amministratore delegato, negli ultimi anni ha ricoperto i ruoli di responsabile commerciale e direttore tutela della risorsa idrica in Acea Ato2, mentre in passato ha svolto incarichi di responsabilità in strutture tecniche anche in Acquedotto del Fiora, avendo così già avuto modo di conoscere sia l’azienda che il territorio servito.

Il consiglio di amministrazione di Acquedotto del Fiora risulta quindi ad oggi così composto: per parte pubblica sono presenti i consiglieri Roberto Renai (Presidente), Roberto Baccheschi (Presidente Vicario), Andrea Corsi, Monica Fanciulli e Barbara Pinzuti; per Ombrone Spa sono presenti i consiglieri Anna Varriale (Amministratore Delegato), Laura Patrizia Maria Abelli, Luis Gonzalez e Carolina Sampaoli.