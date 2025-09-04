Animali, Potenti (Lega): Orgoglio per Grosseto tra le città più pet-friendly del mondo

Grosseto: "Secondo una guida ad hoc realizzata da Skycanner, il più famoso sito per la prenotazioni di viaggi online, Grosseto è la settima città più pet-friendly al mondo ed anche la prima tra le italiane. Da toscano e da responsabile del dipartimento nazionale tutela del benessere degli animali della Lega non posso che festeggiare per questo prestigioso riconoscimento. La nostra città è stata premiata per essere ideale alle passeggiate e ai viaggi on the road con il cane.

Un tributo che, oltre a far piacere eticamente, contribuirà senz'altro ad incrementare il pet tourism nel nostro territorio. L'auspicio è che Grosseto possa essere emulata da molte altre città italiane e che si incoraggi sempre più famiglie ed individui a partire con il proprio animale da compagnia". Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore e responsabile dipartimento nazionale tutela del benessere degli animali della Lega.