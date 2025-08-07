Animali al circo, la Camera conferma il Senato

La Camera dei Deputati ha confermato quest’oggi quanto già deciso dal Senato lo scorso 28 luglio 2025: la decisione sull’impiego degli animali nei circhi slitta così definitivamente al 31 dicembre 2026.

Ancora una volta il sindacato Siac Europa esprime il proprio consenso su quanto deciso dal Parlamento.

“Si tratta di una decisione giusta – commenta il Segretario Generale Bianca Montico – che rimanda la discussione salvando il settore e migliaia di posti di lavoro che erano a rischio. Anche i deputati hanno confermato l’insussistenza delle accuse di maltrattamento agli animali nei circhi avanzate ad arte da qualche associazione. Il circo tradizionale è un baluardo della cultura e dell’intrattenimento e, come già detto in altre occasioni, andrebbe difeso e valorizzato anziché demonizzato”.

Ora è il momento di discutere serenamente e con determinazione del futuro del settore: “Camera e Senato – sottolinea la Montico – ci danno la possibilità di essere finalmente ascoltati. Per questo chiederemo l’apertura di tavoli tecnici nei quali analizzare a fondo, punto per punto la questione, e dimostreremo come nei circhi e negli spettacoli dal vivo il benessere animale viene al primo posto”.