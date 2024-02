Anima Vera: "Recruiting" per Animatori Estivi aperto! Unisciti alla Fun Crew del Divertimento

Castiglione della Pescaia: È appena iniziato il recruiting di talenti per Anima Vera, l'azienda che si occupa di animazione da più di 30 anni e che ha sede a Castiglione della Pescaia, perla del Mediterraneo, in provincia di Grosseto. Il recruiting è uno dei momenti più importanti per Anima Vera perché permette di entrare in contatto con centinaia di ragazze e ragazzi che vogliono mettersi in gioco per la stagione estiva e fare un'esperienza professionale unica! Gli aspiranti animatori vengono selezionati, dopo l'invio del curriculum, in una serie di appuntamenti sia online, i "Fun Days", sia dal vivo, in "Anima Vera On The Road".

"Il primo passo è inviare la propria candidatura. Se una ragazza o un ragazzo hanno passione per lo spettacolo, amano lo sport, hanno attitudini per lavorare con i bambini, hanno un talento e cercano un palco e un'occasione, potranno inviare il proprio curriculum sul portale animavera.it/unodinoi seguendo le modalità". Anima Vera cerca animatori, coreografi, ballerini, cantanti, dj e tsl, responsabili e animatori baby, mini e junior club, istruttori fitness, tiro con l'arco, tennis e calcio, torneisti.

Il recruiting sarà condotto da un team di tre giovani donne e due veterani dell'animazione. Selene Ingrosso, leccese, ha lavorato per due stagioni con il ruolo di capo animatrice in Anima Vera a Riva del Sole, così come Erika Stefanizzi, anche lei leccese, che ha fatto esperienza nei mini club e Morgana Milanesi, bergamasca, che ha diretto l'animazione al Baia Verde. Insieme a loro ci saranno due colonne di Anima Vera: Giancarlo Migliorini, grossetano, che ha alle spalle una lunga carriera di animatore in Valtur ed è oggi il responsabile della logistica dell'azienda castiglionese e Marco Basile, romano, che è il referente per i villaggi di Bibione e Lignano Sabbiadoro.

"Abbiamo scelto un team di recruiter e talent scout eccezionale! La loro esperienza e il loro entusiasmo, uniti a competenza e professionalità, sapranno identificare e selezionare le figure degli animatori che quest'estate allieteranno le vacanze dei turisti!" - ha detto l'amministratore delegato di Anima Vera Antonio Alfieri che insieme al celebre Maurizio Zamboni rappresenta la storia dell'animazione in Italia!

Il recruiting di Anima Vera, come detto, si svolgerà online sulla piattaforma Zoom. Il primo appuntamento è stato il 6 febbraio, poi il 20, il 27 febbraio, il 12, 19, 26 marzo e ancora il 2, 9, 16 aprile per finire a maggio il 7, 14 e 21.





Come si svolge il Fun Day? Un collegamento virtuale tra la squadra di Anima Vera e gli aspiranti animatori consente gli interventi di Maurizio Zamboni, Antonio Alfieri, Linda Salvador, Selene Ingrosso, Erika Stefanizzi, Morgana Milanesi, Giancarlo Migliorini, Marco Basile.

A loro spetta il compito di spiegare il mondo Anima Vera e durante l'incontro si respira la passione, l'entusiasmo, la professionalità di un grande gruppo di lavoro che si dedica all'animazione da trent'anni.

Tornano anche gli incontri On the road che sono iniziati il 15 febbraio a San Vincenzo, poi il 14 marzo a Napoli, il 15 marzo a Roma, il 18 marzo a Udine, il 19 marzo a Padova, il 20 marzo a Milano, il 21 marzo a Torino, il 22 marzo a Genova: in queste occasioni si potrà conoscere direttamente il talent scout e mettersi alla prova!

A questo punto il percorso per diventare animatore di Anima Vera ed entrare nella Fun Crew del divertimento è quasi completato. Manca solo la formazione in presenza con l'Anima Vera Academy 5.0, una vera e propria università della formazione per animatori che si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio alla Fattoria La Principina a Grosseto e che è diretta da Luca Moncada, Rettore dell'Academy e Account Manager di Anima Vera, in procinto di diventare il collegamento tra la proprietà e gli operatori.

Dove andranno a lavorare gli animatori? Anima Vera gestisce l'animazione nelle più importanti strutture della Toscana, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Anima Vera garantisce inoltre formazione continua dei propri operatori e la sottoscrizione del CCNL per animatore turistico. “I Fun days sono un'occasione entusiasmante per conoscere i giovani di tutta Italia che hanno voglia di intraprendere un nuovo lavoro, ne stiamo incontrando tantissimi.” - ha aggiunto Antonio Alfieri.

E allora non resta che iniziare: se cerchi un'occasione Anima Vera è pronta a offrirti il palco giusto!