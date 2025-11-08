Angelo e Annamaria, un amore che vive oltre il tempo

Il ricordo commosso di una coppia indimenticabile: Angelo Parisi e Annamaria Rea, esempio di dedizione, dolcezza e legame eterno che continua a ispirare chi li ha conosciuti.

di Tìndara Rasi

Un mese fa ci hanno lasciati Angelo Parisi e Annamaria Rea, due persone la cui perdita ha segnato profondamente la comunità che girava attorno a loro. Deceduti a poca distanza l’uno dall’altro, vengono celebrati attraverso parole commosse da chiunque li ha conosciuti e amati, sottolineandone il loro percorso di vita, la loro generosità e il loro sorriso. Le parole dei figli e della nipote, lette al funerale, testimoniano anche la profondità del loro legame coniugale: un amore così vero che continuerà a vivere nei ricordi, nelle storie, nelle azioni di chi li ha conosciuti.

Angelo Parisi, maresciallo dell’aeronautica, 89 anni, originario di Arpino ma da oltre sessant’anni residente in Maremma, era un uomo speciale. Partecipava con entusiasmo alle feste della parrocchia di Santa Lucia a Grosseto, dove la sua presenza era insostituibile. Conosciuto e amato da tutti come “Hombre”, Angelo era un punto di riferimento per volontari, ragazzi e adulti. Un esempio di dedizione e di altruismo, che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. La sua vita è stata un inno alla solidarietà e alla gioia di stare insieme, e il suo sorriso rimane ancora vivo nei ricordi di tutti.

Annamaria Rea, 86 anni, è stata la compagna di una vita di Angelo. È ricordata da tutti con affetto e nostalgia, per il sorriso che non si spegneva mai e per la dolcezza che ha lasciato in chi l’ha conosciuta. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso soprattutto nelle vite dei parenti, lenita da un’eredità infinita di ricordi preziosi.

“Ci hai trasmesso valori di buona educazione, onestà e generosità”, dicono i figli. “Donna risoluta e dinamica, con la malattia che ti faceva perdere i ricordi, sei tornata ad essere una bambina: Ma quando la sera venivamo ad assisterti per preparare la cena, perché da sola non eri più in grado di farlo, immancabilmente ci dicevi ‘Volete restare?’ Di te ci restano solo bei ricordi...”

“Gli ultimi anni sono stati difficili. Vedere te, la matriarca della famiglia, spegnerti lentamente, è stato un dolore che non mi aspettavo” aggiunge una nipote. “Ogni volta che ti guardavo, sentivo di non riuscire a farti capire quanto mi dispiacesse non essere riuscita a fermare il tempo, a fermare quella malattia che un po’ alla volta ti portava via i tuoi ricordi. Mi dispiace non essere riuscita a salutarti come avrei voluto… Adesso anche se il tuo corpo se n'è andato, la tua anima rimane qui con noi.”

La storia di questa coppia è un esempio di come l’amore sia capace di generare un legame talmente forte e unico da unirsi tragicamente anche in questa doppia dipartita, ma anche di travalicare la fine per diventare testimonianza per chi resta.

“Quest’anno più che mai, proprio io mi sono ritrovata a chiedermi cosa fosse il vero amore e non ero ancora riuscita a darmi una risposta, fino a questo momento”, dice una nipote. “Nonno Angelo e Nonna Anna, voi due siete la risposta.”

“Grazie per averci insegnato cosa vuol dire amare senza riserve. Vi portiamo nel cuore con affetto e gratitudine, e vi ricordiamo con un sorriso”, concludono i parenti.