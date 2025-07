Andrea Rossi sarà il nuovo presidente di A.VI.TO., l’Associazione Vini Toscani DOP e IGP

Il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano è stato eletto nel corso dell’’Assemblea del 9 luglio e succederà al presidente uscente, Francesco Mazzei

Andrea Rossi: «Un onore rappresentare le denominazioni toscane, sarà una sfida per il settore»

Montepulciano: L’Assemblea elettiva di A.VI.TO., l’Associazione Vini Toscani DOP e IGP, ha eletto all’unanimità, questa mattina, mercoledì 9 luglio, Andrea Rossi come nuovo presidente, che succede a Francesco Mazzei, alla guida dell’associazione dal 2019. «È per me un grande onore rappresentare le denominazioni vitivinicole toscane e cercherò di farlo portando l’esperienza maturata nel mio percorso», ha dichiarato il neopresidente Andrea Rossi subito dopo la sua nomina. «Devo ringraziare l’assemblea che mi ha votato e che mi ha nominato in questo ruolo; in particolare un ringraziamento che faccio a nome di tutto il vino toscano va al mio predecessore, Francesco Mazzei, capace in questi anni non facili di tenere legata e di rafforzare questa associazione. Il mondo del vino, non solo toscano, sta vivendo un momento molto delicato, per le congiunture dei mercati internazionali, gli assetti geopolitici e le politiche europee. Sarà dunque una sfida che, come sistema del vino toscano che rappresentiamo, potremo affrontare meglio di qualsiasi altro territorio vitivinicolo italiano, il tutto, me lo auguro, attraverso il dialogo aperto e un confronto costruttivo».

Costituita nel 2016, A.VI.TO. rappresenta il primo organismo unitario di rappresentanza della vitivinicoltura toscana di qualità. Attualmente vi aderiscono 24 Consorzi di tutela, per circa 6.000 imprese e poco meno di 60.000 ettari di vigneto con una produzione che, nel 2024, ha raggiunto circa 260 milioni di bottiglie.

Il nuovo Presidente di A.VI.TO., Andrea Rossi. Andrea Rossi, classe 1971, è stato recentemente confermato presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano per il terzo mandato consecutivo. Diplomato al Liceo Classico “A. Poliziano” di Montepulciano, si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie all’Università degli Studi di Siena. Da sempre al fianco della famiglia nell’azienda agricola socia di Vecchia Cantina di Montepulciano da oltre trent’anni, guida la cooperativa come presidente, anche in questo caso al terzo mandato. Rossi fa parte del board di Federdoc ed è consigliere del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio Vini Cortona. Con Equalitas ha portato il Vino Nobile di Montepulciano a essere la prima denominazione certificata, e recentemente il Consorzio è stato raccontato come modello per la sicurezza sul lavoro nel settore vitivinicolo.Il neopresidente di A.VI.TO può vantare una lunga esperienza politica e amministrativa: nel 2009 e nel 2014 è stato eletto sindaco del Comune di Montepulciano, carica che ha ricoperto fino al 2019. Durante il suo mandato è nato il “Sistema Montepulciano”, un modello di governance condivisa che ha saputo valorizzare le risorse economiche e culturali del territorio, ottenendo riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.