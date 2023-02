Andrea Laganga tra i nuovi maestri ambasciatori del gusto 2023

Grosseto: Lunedì 6 febbraio 2023 a Roma, nella Sala Protomoteca del Campidoglio, si è svolta la cerimonia di investitura dei nuovi Maestri Ambasciatori del Gusto tra cui Andrea Laganga della Macelleria Laganga di Grosseto.



L’investitura di Maestro Ambasciatore del Gusto 2023 è una investitura che è andata ad aggiungersi ad altri traguardi raggiunti in questi anni da Andrea Laganga che con passione e dedizione si è affermato sullo scenario nazionale e internazionale portando avanti le tradizioni della propria terra, e i colori del proprio paese.

Gli Ambasciatori Doc Italy sono insigniti di questo ruolo per il loro amor patrio, per la passione, la dedizione e l’impegno con cui svolgono il proprio lavoro “ognuno nel settore di sua competenza”: agroalimentare, arte, moda, spettacolo, artigianato e turismo. Maestro Ambasciatore del gusto è colui che “ … si è distinto nel suo lavoro, con impegno, attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e conoscenza delle materie prime e di selezione di piccoli artigiani e produttori, scegliendo prodotti di eccellenza che raccontano territori”, un riconoscimento alla maestria, alla tradizione, all’eccellenza e a quanto di meglio un territorio riesce a fornire.

Questa investitura, è sicuramente un merito che va alla storia della Macelleria LAGANGA della città di Grosseto ma che vuole dare voce ad un'intera categoria che sta emergendo in maniera preponderante nello scenario collettivo, dopo essere stata per tanto tempo nelle retrovie.

“E’ il coronamento di tanta fatica e dedizione - ci tiene a precisare Andrea Laganga - tramandata davvero di padre in figlio perché si lavora in squadra, convinti dell’importanza della preparazione, della professionalità e della ricchezza che la tradizione ci ha portato in dono”.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte dell’associazione degli Ambasciatori Doc Italy - continua il mastro Macellaio di Grosseto - e penso che ogni momento di confronto sia fondamentale per la crescita della professione e di tutto il territorio. Dedico questo momento alla famiglia, a mio padre, ai miei fratelli, a mia moglie, ai miei figli perché senza di loro non ci sarei mai arrivato. Ma anche ai miei colleghi con cui condivido passione, traguardi, dedizione, paure, crescita e tante lotte quotidiane ognuna vissuta nelle proprie botteghe”.

L’Associazione Nazionale Doc Italy, promotrice dell’iniziativa, ha l’obiettivo di promuovere l’Italia e le sue Eccellenze e il ruolo di “Ambasciatore Doc Italy nasce per dare valore e merito a quelle figure simbolo che con il loro operato contribuiscono alla crescita dell’immagine e della notorietà dell’Italia, mettendo in pratica azioni volte alla valorizzazione del patrimonio italiano, le arti e i mestieri.

Dopo l’investitura, i nostri maestri artigiani si sono spostati presso Palazzo Ferrajoli, in piazza Colonna di fronte a Palazzo Chigi, dove il nostro macellaio ho fatto assaggiare i prodotti artigianali e del territorio Maremmano della Macelleria Laganga abbinati ai prodotti dei maestri pizzaioli. Un assaggio virtuale la schiaccia con tartare di maremmana e stracciatella di bufala, guanciale di suino stagionato con ricotta affumicata su pinza romana e le immancabili salamelle di cinghiale simbolo della Maremma.