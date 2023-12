Sport Ancora vittorie per le giovanili del Follonica Hockey 6 dicembre 2023

Follonica: Week-end dal bilancio positivo per le giovanili del Follonica Hockey, soltanto la squadra del LECCIO MORO U17 esce sconfitta per 10 a 3 dalla difficile pista del SPV Viareggio A nel pomeriggio di Domenica 3 Dicembre. A segno tra i ragazzi di Sergio Silva solo Talarico ed Asta con rispettivamente due ed un goal.

Il LECCIO MORO U19 era passato invece nella serata di Venerdì 1 Dicembre per 7 a 2 sempre sula pista dell'SPV Viareggio . In rete Polverini e Bracali con due doppiette, oltre Galgani, Maggi e Margheriti con una rete ciascuno. Ancora una vittoria per la BluOptik U13 che Domenica mattina al PalRogai ha vuto gioco facile sui rivali del Prato vincendo per 14 a 0 e mantenendo ancora la testa della classifica a punteggio pieno. Goleador della giornata Nicholas Bacci con sette reti, Giabbani, Donati con tre e Tonarelli con una. Anche i piccoli dello STUDIO ALFA U11 vincono sulla pista di casa per 4 a 2 sui parigrado del SPV Viareggio, doppietta del solito Azzempamper e Barracani.

