Castiglione della Pescaia: Ancora un fine settimana ricco di eventi a Castiglione della Pescaia.

Prosegue fino a sabato 10 maggio nelle acque di Castiglione della Pescaia la 1° edizione del Big Game World Championship for Clubs, il primo mondiale di pesca al tonno, un evento internazionale che unisce sport, natura e tradizione.

Venerdì 9 maggio parte da Punta Ala la XV° edizione del Terre di Canossa Rally, un evento internazionale di grande prestigio che attraverserà i borghi più belli della Maremma, un appuntamento per vivere da vicino i motori in un connubio perfetto con turismo di qualità e bellezze del territorio.

Sabato 10 e domenica 11 a Castiglione della Pescaia si disputerà la Coppa Italia 2025 di Subbuteo Tradizionale. Un evento agonistico organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia che grazie all'impegno di ACOT Castiglione porterà al “Pala Casa Mora” 110 atleti da tutta Italia per l'individuale e 28 club per il torneo a squadre. Saranno due giornate all'insegna dell'emozione e della sana competizione, in cui i migliori giocatori italiani di calcio da tavolo si sfideranno per conquistare uno dei trofei più ambiti della stagione sportiva.

Sabato 10 si rinnova l'appuntamento con il Kid Pass Days, l'evento nazionale dedicato alle famiglie con lo scopo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino. Al MuVet di Vetulonia, la mattina alle 11:00, i bambini potranno seguire il laboratorio "Un fantastico Safari al Museo!" e guidati dalle archeologhe dello Staff andranno alla scoperta degli animali reali e fantastici del mondo etrusco. Nel pomeriggio, alle 16:00, tutti al Museo della Casa Rossa Ximenes alla scoperta degli animali della Riserva Naturale della Diaccia Botrona.

Sabato 10 Castiglione della Pescaia ospita la Festa regionale dei Pensionati CIA che visiteranno il territorio con una tappa alla Casa Rossa e pranzo a Casamora.

Per gli appassionati di arte sabato pomeriggio, alle 16:00, ci sarà anche la possibilità di una visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti. La visita guidata sarà ripetuta anche domenica alle 11:00.

Alle 18:30 di sabato vernissage al Lucerna Art Gallery di Castiglione della Pescaia della nuova mostra, il progetto artistico di Maurizio Balducci che con le sue figure assortite per postura e colore, simbolo del pensiero individuale in opposizione all’omologazione sociale, esprime attraverso l'arte una denuncia contro la società consumistica.

Grandi eventi per l'Hockey Club Castiglione che sabato sera dalle 20:45 sarà impegnato con la Serie A2 al palazzetto di Casamora nella partita di ritorno dei playoff di qualificazione alle finali per la promozione in A1.

Domenica 11, dalle 10:00 alle 13:00, in Piazza Orto del Lilli, torna "Bimbimbici" la manifestazione di FIAB che promuove l’uso della bicicletta tra i più giovani e offre un'opportunità unica per imparare a pedalare in sicurezza, grazie ai percorsi didattici del progetto “In bici sicuri”. Nell'occasione sarà consegnata al Comune di Castiglione della Pescaia la bandiera gialla FIAB per la partecipazione alla VIII edizione di ComuniCiclabili.

Domenica il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum sarà di nuovo in piazza O.Orsini, dalle 9:00 alle 13:00, per offrire gratuitamente alla popolazione dodici specializzazioni mediche, screening pressori e glicemici, con medici che volontariamente offriranno le loro prestazioni professionali per l'intera mattinata.

Domenica una giornata immersa nella natura, all'insegna del benessere, della cultura e della solidarietà con "Dalle Fonti al Mare" la 2° Camminata Creativa delle 3 Fontanelle con Insieme in Rosa. Partenza alle 9:00 dalla Fontanella in località Ampio per raggiungere poi la Fontanellla in località Rombaia e quella in località Pozzignoni. Durante la camminata racconti, giochi, danze e tanti momenti di riflessione e divertimento.

Domenica ci sarà anche il pranzo della Challenger Manola una prova per cani da seguita su cinghiale in territorio libero, riconosciuta dall'Enci, che ogni anno Castiglione della Pescaia dedica al ricordo di Manola Carciani, molto legata al mondo della cinofilia.

Nuovo appuntamento domenica con la rassegna “Primavera letteraria al MuVet”.

Alle 17:00 il cantastorie David Vegni presenterà al Museo di Vetulonia il suo volume “Il momento magico della veglia” edito nel 2024 da Innocenti Editore. Poeti estemporanei allieteranno ed arricchiranno la presentazione, facendo risuonare l'ottava rima nelle sale del museo.

Quella di domenica sarà una giornata a Vetulonia per gli artisti del Simposio di Scultura Siloe 2025 con visita guidata e ingresso gratuito al Museo, e visita guidata agli scavi. Il Simposio d'arte Siloe 2025 ospita dodici artisti internazionali, in particolare provenienti da zone di conflitto, che hanno realizzato opere che esprimano i valori di pace, amore, libertà e connessione con la natura.