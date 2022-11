Cultura & spettacolo Ancora un fine settimana da non perdere al MuVet 4 novembre 2022

Redazione Vetulonia: Nel primo fine settimana di novembre continua con successo l'iniziativa “Domenica nei Musei di Maremma” e al MuVet sono in programma attività ed eventi fuori dall’ordinario, tutti ad ingresso gratuito.

Sabato 5 novembre è prevista l’esibizione delle allieve della scuola Arte Danza di Castiglione della Pescaia, che proporranno la performance di ballo: "A passo di danza". Con le coreografie di Eva Tondi ed Alessandra Taviani, si potrà assistere ad uno straordinario dialogo tra danzatrici del passato e del presente, che sarà alternato da brevi visite guidate della mostra “A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza” a cura dello staff museale.

Domenica 6 novembre, il Falchi ospiterà dalle 11:00 alle 13:00 il progetto ScArti. Promosso dal sistema dei Musei di Maremma, al MuVet si terrà un evento itinerante di didattica, informazione e promozione legato al tema della sostenibilità ambientale che si incentra sull'arte del riciclo e del recupero dei materiali di scarto. Interverranno alla conferenza dibattito il direttore del polo culturale Le Clarisse e del museo Collezione Gianfranco Luzzetti di Grosseto Mauro Papa, l’artista Rodolfo Lacquaniti, creatore del giardino d’arte “Viaggio di Ritorno” e della manifestazione “Biennale dello scarto”. In contemporanea sarà possibile partecipare ad un laboratorio didattico e creativo sull'arte del riciclo, rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni, curato dall’associazione “Clan”.



