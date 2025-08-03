Ancora tanti eventi a Castiglione della Pescaia nelle sere d'estate di agosto

Castiglione della Pescaia: A Punta Ala è iniziata la stagione del polo. Il Punta Ala Polo Club ospita due grandi appuntamenti sportivi: lo Sparviero Polo Cup – Trofeo Bellettini fino al 10 agosto, mentre dal 21 al 24 agosto si disputerà la Coppa Italia FISE – US Polo Assn. Trophy. Due competizioni internazionali, eventi centrali nel calendario delle Giornate Europee dello Sport 2025, che uniscono adrenalina, stile e spirito sportivo nella splendida cornice della Maremma, per vivere lo sport all’aria aperta, in armonia con la natura e con il fascino unico del territorio.

Lunedì 4 agosto alle 19:00 la Biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia ospita la presentazione del libro di Chiara Faggiolani "Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza". Ogni anno i dati ci dicono che in Italia si legge poco. Ma c'è un'altra storia che merita di essere raccontata: quella delle nuove comunità della conoscenza. Nel suo libro, Chiara Faggiolani ci accompagna in un viaggio tra esperienze concrete e innovative in cui libro e lettura diventano strumenti di relazione, cura e trasformazione sociale. Una vera rivoluzione silenziosa che sta cambiando il modo in cui viviamo la cultura. Un appuntamento da non perdere per chi ama i libri e crede nella forza delle comunità.

Martedì 5 agosto il festival musicale “Note al chiaro di luna” propone una serata di grande suggestione alla Casa Rossa Ximenes, alle 21:30: "Vento d'autore" con la voce di Lorenza Baudo accompagnata da Raffaele Pallozzi al pianoforte e Luciano Malucchi alla batteria.

Il Molgò Café Concert di Via San Benedetto Po, alle 21:30, ospita "Lucrezia", una cantautrice bolognese che unisce la tradizione del cantautorato italiano a sonorità contemporanee, dando vita a un universo musicale autentico e senza tempo. Sarà accompagnata da Johanna Merkle al violoncello.

Tanti gli appuntamenti di mercoledì 6 agosto: l'Estate in famiglia del CCN - centro Commerciale Naturale Castiglione della Pescaia regala una serata di trucchi a tema mare e palloncini modellabili con SynCircus, a partire dalle 21:00 nel Giardino della Biblioteca Italo Calvino. Un momento di divertimento, creatività e meraviglia per i bambini e le loro famiglie.

In Piazza Orto del Lilli alle 21:30 è di scena la bellezza, con la finale regionale di Miss Italia.

Per "Archeologia sotto le Stelle" al MuVet di Vetulonia, alle 21:00, la conversazione archeologica con Susanna Sarti della Direzione regionale dei Musei di Toscana dal titolo "La collezione di Giovanni Campana. Un'occasione mancata".

Giovedì 7 agosto tornano i mercatini a Punta Ala, in Piazza delle Bandiere, che rientrano nella seconda edizione di "SognAla", il festival culturale che anima le serate estive al porto con eventi ad ingresso libero, pensati per arricchire l’esperienza di chi frequenta questa splendida località.

A Castiglione della Pescaia protagonista la musica con il secondo appuntamento del Pop Cast 2025. Protagonisti del concerto, a ingresso libero, in Piazza Orto del Lilli alle 21:30, I Patagarri, il collettivo milanese che ha infiammato grandi città come Roma e Milano con il tour “L’ultima ruota del caravan” per una serata di energia pura, talento e emozioni forti.

Gli amanti dell'arte potranno godere dell'evento "Viaggio nella Luna" al Giardino Viaggio di Ritorno, un'esperienza che sottolinea il legame tra arte e gastronomia con cena a buffet a borgo piscina, visita guidata in notturna al parco d'arte insieme all'artista Rdolfo Lacquaniti e osservazione della luna con AMSA l'Associazione Maremma Studi Astronomici dell'osservatorio di Roselle.