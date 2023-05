Ancora ottimi risultati per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno

Grosseto: Domenica 7 Maggio, a Livorno, si è tenuta la 2° prova del Campionato Regionale di Serie D di Federazione categoria LD3 attrezzi.



Ottima la prova della squadra allieve della Polisportiva Barbanella Uno (11 anni): Chiara Minelli, Petra Parmesani e Greta Burgassi, tutte al debutto quest’anno in questa nuova complessa categoria hanno pienamente dimostrato di aver ben assimilato questo nuovo e impegnativo programma ,ottenendo ottimi punteggi e migliorandosi di ben 11 punti dalla precedente competizione. Unica pecca è che in questa categoria non si sono presentate squadre avversarie a livello regionale, ma, in ogni caso, le ottime prove portate a termine sono servite come preparazione per la prossima imminente finale nazionale.

Sul 1° gradino del podio anche la squadra senior composta da Naike Venturi, Sofia Biagiotti, Linda Zambernardi ed Alice Esposito: un’ottima prova di squadra per queste atlete che migliorano il loro precedente piazzamento passando dalla 2° alla 1° posizione in classifica e migliorando di circa 7 punti il loro precedente punteggio totale a squadre.

Con questa competizione si chiude il campionato regionale per questa categoria con un bilancio nettamente positivo: tanti ottimi piazzamenti sia a livello individuale che di squadra ma soprattutto un progressivo miglioramento generale da gara a gara per tutte le atlete .

L ultimo appuntamento regionale per le giovani ginnaste di Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali sarà il 21 Maggio con la 2° e ultima prova del campionato di serie D categoria LC.