ANCI Toscana presenta: Il Manuale di Gestione Documentale
Innovazione e semplificazione amministrativa in un corso online dedicato a PA e professionisti
Firenze: La gestione documentale è oggi uno degli aspetti più centrali per l’innovazione e la semplificazione amministrativa. Per supportare enti pubblici, professionisti e operatori del settore, ANCI Toscana – La Scuola organizza un corso di formazione online dedicato al tema: “Il Manuale di Gestione Documentale”.
Programma del corso
Durante il webinar verranno affrontati argomenti fondamentali per una corretta gestione dei documenti digitali e cartacei:
- La centralità di una gestione documentale efficace
- Le piattaforme abilitanti e il loro ruolo
- Le Linee Guida AGID sul documento informatico
- Il manuale di gestione come atto organizzativo
- Buone pratiche e procedure per una gestione corretta
Docente: Michele Vianello, Formatore e Digital Evangelist.
Quote di partecipazione
- Comuni soci di ANCI Toscana e Province: € 98,00 a persona
- Soggetti privati e comuni non soci: € 182,00 a persona
La quota comprende la partecipazione in diretta al corso; non è inclusa la registrazione.
Modalità di iscrizione
È necessario compilare il form online entro tre giorni dall’inizio del corso.
Per informazioni o supporto è possibile scrivere a lascuola@ancitoscana.it o chiamare il 055 0935293.
Iscriviti qui: Modulo iscrizione
Attestato e disdetta
- Verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi parteciperà ad almeno l’80% delle ore.
- In caso di rinuncia, la disdetta va comunicata per iscritto almeno 5 giorni prima.
Modalità di pagamento
- Dipendenti PA: tramite determina di affidamento.
- Privati: bonifico bancario dopo conferma dell’iscrizione.