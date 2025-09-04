ANCI Toscana presenta: Il Manuale di Gestione Documentale

Innovazione e semplificazione amministrativa in un corso online dedicato a PA e professionisti

Firenze: La gestione documentale è oggi uno degli aspetti più centrali per l’innovazione e la semplificazione amministrativa. Per supportare enti pubblici, professionisti e operatori del settore, ANCI Toscana – La Scuola organizza un corso di formazione online dedicato al tema: “Il Manuale di Gestione Documentale”.

Programma del corso

Durante il webinar verranno affrontati argomenti fondamentali per una corretta gestione dei documenti digitali e cartacei:

La centralità di una gestione documentale efficace

Le piattaforme abilitanti e il loro ruolo

Le Linee Guida AGID sul documento informatico

Il manuale di gestione come atto organizzativo

Buone pratiche e procedure per una gestione corretta

Docente: Michele Vianello, Formatore e Digital Evangelist.

Quote di partecipazione

Comuni soci di ANCI Toscana e Province : € 98,00 a persona

: € 98,00 a persona Soggetti privati e comuni non soci: € 182,00 a persona

La quota comprende la partecipazione in diretta al corso; non è inclusa la registrazione.

Modalità di iscrizione

È necessario compilare il form online entro tre giorni dall’inizio del corso.

Per informazioni o supporto è possibile scrivere a lascuola@ancitoscana.it o chiamare il 055 0935293.

Iscriviti qui: Modulo iscrizione

Attestato e disdetta

Verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi parteciperà ad almeno l’80% delle ore.

In caso di rinuncia, la disdetta va comunicata per iscritto almeno 5 giorni prima.

Modalità di pagamento

Dipendenti PA: tramite determina di affidamento.

tramite determina di affidamento. Privati: bonifico bancario dopo conferma dell’iscrizione.



