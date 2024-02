Anci: F. Rossi (Fdi), congratulazioni a Tomasi. Fieri di lui

Firenze: "Congratulazioni al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per la sua nomina a vicepresidente vicario del Consiglio dell'Anci. Siamo, come parlamentari eletti in Toscana, particolarmente fieri di Alessandro che, ricoprendo oggi questo ulteriore ruolo, rappresenterà al meglio i valori di Fratelli d'Italia.

Oggi, per la prima volta in Anci, il nostro partito ha in Tomasi un proprio esponente di alto rilievo a ricoprire questo incarico prestigioso. Il lavoro, caratterizzato da un alto rispetto istituzionale, che il sindaco di Pistoia sta portando avanti nella sua città, è più che tangibile. Facendogli i nostri più grandi auguri, siamo fiduciosi che garantirà ad Anci lo stesso importante impegno che sta dimostrando di mettere ogni giorno per le esigenze di tutti i cittadini. Buon lavoro". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.