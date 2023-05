Anche un po' di Maremma al Salone del Libro di Torino

Grosseto: Dal 18 al 22 maggio si è svolta a Torino, presso i padiglioni del Centro Congressi Lingotto, la trentacinquesima edizione del Salone Internazionale del Libro: la più importante manifestazione italiana nel settore dell’editoria. Oltre mille gli editori presenti, dai grandi gruppi agli indipendenti, che hanno proposto i loro progetti editoriali lungo un percorso che si articolava tra 573 stand dislocati su una superficie di 115 mila metri quadrati e 48 sale. Gli eventi organizzati, legati alla letteratura, alla filosofia, alla scienza, all’arte, al giornalismo, alla religione, al cinema, alla musica e a tanto altro ancora, sono stati oltre 1600. Sicuramente numeri che danno alla manifestazione una rilevanza mondiale. Nonostante il maltempo, la trentacinquesima edizione del Salone del Libro è stata quella dei record: 215 mila visitatori, il 30% in più rispetto allo scorso anno.



All’interno di questa importante kermesse culturale, ha trovato spazio anche il Premio Letterario Toscana, unico nel suo genere. La presenza di questo Premio a Torino è l’inequivocabile segno del suo cammino di ascesa nel panorama culturale italiano e dell’impegno delle associazioni che lo sostengono fra cui anche la grossetana ‘Letteratura e dintorni’.

Ricordiamo che il Premio letterario Toscana ogni anno fa gareggiare di diritto i vincitori dei più noti concorsi toscani, decretando un super vincitore. L’accesso al Premio è consentito esclusivamente ai libri editi vincitori di 8 prestigiosi concorsi toscani: il Premio Garfagnana in Giallo (Barga), Il Premio Città di Grosseto ‘Amori Sui Generis’ (Grosseto), il Premio Tagete (Arezzo), il Premio La Città Sul Ponte (Firenze), il Premio ALA (Livorno), il Premio Città di Siena, il Premio Il Delfino (Tirrenia), il Premio Scrittori Italiani (Prato). Lo scrittore Francesco Falconi è stato il primo a prendere la parola introducendo Gli anni incompiuti, il romanzo candidato allo Strega 2020 e che lo ha portato ad aggiudicarsi la competizione letteraria del capoluogo maremmano dello scorso anno. Numeroso e molto interessato il pubblico presente.

Due gli appuntamenti che lo hanno visto protagonista nel pomeriggio di sabato 20 maggio. Il primo ha avuto luogo presso lo Spazio Dialoghi dello stand P28 del Padiglione 3. Qui il presidente del Premio, Massimo Granchi, ha presentato gli autori delle opere vincitrici dei concorsi toscani che le due giurie, quella dei giornalisti e quella delle librerie, stanno valutando.

Il secondo incontro si è svolto presso lo stand della Regione Toscana al Padiglione Oval. L’assise, moderata dal giornalista e scrittore Paolo Ciampi, ha avuto un taglio più istituzionale. Importante l’intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti che ha subito raccolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione ‘Letteratura e dintorni’ alla trasferta torinese. Presenza auspicata, in quanto Grosseto è stata designata come sede della cerimonia di premiazione del Premio Toscana 2023 che si terrà il prossimo 18 novembre, presso la storica Sala Eden sul Bastione Garibaldi delle Mura Medicee. L’ Assessore Agresti e il suo staff, che ha supportato fin dalla prima edizione anche il Premio Città di Grosseto ‘Amori Sui Generis’, ormai consolidatosi come uno degli appuntamenti letterari nazionali più importanti, è convinto dell’alto valore culturale del Premio Toscana. Interessanti le riflessioni suggerite dal suo discorso su come lo sviluppo economico-sociale della Maremma non possa prescindere da investimenti e iniziative atte a valorizzarne le bellezze paesaggiste e il patrimonio culturale. Il frutto di questa consapevolezza ha portato Grosseto tra le 10 città finaliste per divenire la Capitale italiana della Cultura 2024.

In questo quadro, si è inserito l’intervento di David Berti, socio fondatore dell’Associazione grossetana presieduta dalla scrittrice Dianora Tinti ‘Letteratura e dintorni’, che organizza ormai da cinque anni il Premio Città di Grosseto ‘Amori Sui Generis’. David Berti ha delineato l’intenso lavoro di rete fatto sul territorio maremmano dai soci del sodalizio per creare sinergie tra i diversi operatori culturali. Non è mancato lo spazio per parlare anche di Toscano Collezioni, un marchio di moda in forte ascesa in campo nazionale e internazionale, che con convinzione si sta spendendo per promuovere la cultura e da quest’anno si è reso disponibile a supportare il Premio Letterario Toscana.