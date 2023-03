Anche la Fisascat Cisl di Grosseto protagonista alla Borsa mercato del lavoro

Tosi: “Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di un evento così importante per il territorio, arrivato all’undicesima edizione”



Grosseto: Anche la Fisascat Cisl di Grosseto partecipa alla tradizionale “Borsa mercato del lavoro” che, dopo due anni di stop imposto dal Covid, si svolge in due giornate nella Sala Eden di Grosseto. Una manifestazione che ha raccolto moltissime adesioni a partire proprio dalle 250 aziende che si sono iscritte, offrendo circa mille posti di lavoro, e cercando un confronto diretto con chi in questi due giorni cercherà offerte di lavoro.

“Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione – ha spiegato Sara Tosi, della segreteria Fisascat Cisl Grosseto – dell’undicesima edizione dell’Ebtt a Grosseto, soprattutto per l’importanza che questo ha per il nostro territorio. Purtroppo per via della pandemia, l’evento è stato interrotto per due anni ed è stato proposto in modalità online chiaramente con altri risultati. Siamo felici di vedere la grande risposta delle centinaia di aziende che si sono iscritte e che in totale ricercano circa mille figure professionali. In questi due giorni di evento ci aspettiamo un numero altrettanto alto di lavoratori, nonostante in questi ultimi due anni la situazione sul territorio sia profondamente cambiata: prima erano i lavoratori a cercare le aziende, mentre adesso avviene il contrario. Speriamo di riuscire ad avvicinare il più possibile la domanda all’offerta per il bene di entrambe le categorie e per la tenuta di un settore strategico della nostra economia”.

L’Ebtt è un ente composto da Fipe, Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che offre molti servizi tra i quali quello di incrociare la domanda e l’offerta di lavoro.