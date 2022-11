Anche la Commissione Pari Opportunità in piazza il 25 novembre

Grosseto: In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, venerdì 25 novembre, anche la Commissione Pari Opportunità del Comune di Grosseto, insieme a Viva Vittoria e con la collaborazione del Liceo Artistico, Grafico e Musicale L.Bianciardi, sarà in Piazza Dante per prendere parte alle iniziative di sensibilizzazione in merito ad un fenomeno che non accenna a diminuire.

In particolare, si esprimerà ferma condanna per la terribile oppressione che le donne iraniane stanno vivendo in questo periodo per loro così drammatico e pieno di rischi, sotto un regime totalitario violento e repressivo. Un segnale concreto, che si tramuta nell' invito a tutte le donne che vorranno aderire a tagliarsi una ciocca di capelli, come simbolo di solidarietà, libertà ed autodeterminazione.



nella foto la presidente Carla Minacci e alcune componenti della Commissione