Anche l'ENS Grosseto ha celebrato San Francesco di Sales

Grosseto: Domenica 5 febbraio, presso la parrocchia di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, l’Ente Nazionale Sordi di Grosseto ha celebrato San Francesco di Sales, patrono dei sordi, e dei giornalisti, che si festeggia il 24 gennaio. Don Gianpaolo, durante l’omelia, ha ricordato che “San Francesco di Sales è stato un grande comunicatore, colui che ha diffuso la parola di Dio non solo tramite la voce ma anche distribuendo fogli casa per casa e affiggendo manifesti, in cui esponeva le singole verità di fede in maniera semplice ed efficace. Si può dire che abbia inventato il volantinaggio”. La Messa è stata tradotta in LIS da Laura Petrucci.

Domenica 12 febbraio è previsto invece l'ultimo appuntamento del progetto “Archeologia, musei e territorio IN SEGNI”, con la visita guida a Monterotondo e Massa Marittima.

Per informazioni sulle prossime attività dell’ENS scrivere a: grosseto@ens.it oppure telefonare allo 0564-451717