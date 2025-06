Anche Guya Sarperi si è attivata a sostegno delle iniziative Cri

In collaborazione e in sinergia con l'Area Due della Croce Rossa Costa d'Argento, che stà portando avanti diverse iniziative per completare la raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un'ambulanza di rianimazione chiamata "Gaia Due", anche Guya Sarperi si è attivata con entusiasmo.

Orbetello: Guya, che da sempre si dedica con passione a varie iniziative di raccolta fondi e donazioni all’interno della Cri, ha messo in moto alcune iniziative di sostegno a questo importante progetto. Il progetto prevede, tra l’altro, l’acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali per il Comitato della Costa d’Argento, che ora conta anche su una propria unità territoriale ad Isola del Giglio e Giannutri. Un grande passo avanti per garantire un’assistenza sempre più efficiente e tempestiva alle comunità di queste splendide isole!