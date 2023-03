Anche gli studenti del Polo Bianciardi partecipano al progetto NEW gender-ACTION

Grosseto: Come molte scuole di tutta la Provincia di Grosseto, anche due classi del Polo Bianciardi, la 3A e la 4A Professionale Servizi Commerciali Web Community Manager, hanno partecipato al progetto New Gender Action nel mese di febbraio, ed è già programmata l’ultima data per il mese di maggio.



Il progetto infatti prevede tre incontri, due di lezione-laboratorio e un incontro conclusivo, dedicato ad un vero e proprio allestimento teatrale, emotivamente molto forte e suggestivo, dal titolo quasi paradossale “Love Story”, che è stato presentato alla cittadinanza grossetana a metà marzo.

Il progetto NEW gender-ACTION è rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e si pone l’importante obiettivo di diffondere la cultura delle pari opportunità, della non discriminazione, del contrasto alla violenza di genere nelle fasce di età in cui è ancora possibile intervenire, fornendo degli strumenti di educazione ai sentimenti, necessari a creare delle relazioni sentimentali “sane”, capaci di dare loro fiducia nell’amore e nell’altro.

Si avvale della competenza della regista e attrice Irene Paoletti della Compagnia teatrale AnimaScenica di Grosseto, esperta in progetti di teatro sociale e sensibilizzazione alla cultura di genere, e di operatrici specializzate del Centro Antiviolenza Olympia De Gouges, oltre che della Consigliera di Parità della Provincia di Grosseto Laura Parlanti.





Nel primo incontro, tenutosi il 21 febbraio, Irene Paoletti, attraverso strumenti multimediali e suggestioni sceniche, ha sensibilizzato gli studenti sui temi della comunicazione e della fiducia, sulla risoluzione di conflitto e superamento degli stereotipi culturali di genere; è intervenuta anche la dott.ssa Alice Gorelli, psicologa del Centro Antiviolenza di Grosseto Olympia De Gouges, che ha raccontato storie di donne che hanno subito violenza fisica e psicologica. Il tutto si è concluso con un laboratorio dal tema “Amore e Violenza”, che ha visto protagonisti gli studenti del Polo Bianciardi.





Durante il secondo incontro, lunedì 27 febbraio, la riflessione è stata dedicata ad altre forme di violenza subdola ed altrettanto pericolosa, come il Revenge Porn, il mobbing e lo stalking sul posto di lavoro. Tematiche trattate magistralmente ancora grazie all’arte teatrale, attraverso un docufilm e grazie all’esperienza e alla competenza della Consigliera di Parità Laura Parlanti. Gli studenti si sono mostrati molto interessati e attenti alle tematiche.





Il progetto NEW Gender-ACTION realizzato dalla Provincia di Grosseto sul Fondo Sociale Europeo che la Regione Toscana finanzia in base al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, è finalizzato a diffondere la cultura di genere e la destrutturazione degli stereotipi e a proporre percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.