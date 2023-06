Anche Ambra Sabatini al Campus Interhabile del Rotary

Si svolge nel Parco della Maremma il 9°Campus Interhabile del Rotary



Grosseto: Il Parco della Maremma sta facendo da splendida cornice, in questi giorni, al Campus Interhabile organizzato dal Rotary che, giunto alla sua nona edizione, ospita quest’anno 32 ragazzi abili e diversamente abili che vivranno assieme fino a sabato prossimo condividendo esperienze e progetti.

I ragazzi hanno per base la superba Villa Granducale di Alberese, e ogni giorno si spostano per escursioni nel Parco, visite ad aziende della zona, riposi sulla spiaggia dell’Uccellina e incontri con esperti e ospiti.

Sono seguiti da tutors e rotariani dei Club di Grosseto, Monte Argentario, Orbetello – Costa d’Argenti, Pitigliano – Sorano – Manciano e anche dell’Amiata.

Come ha evidenziato in una lettera Margherita Damiani, consorte del Governatore del Distretto Rotary della Toscana che si insedierà il primo luglio, lo “scopo è creare l’ambiente ideale per una integrazione tra gruppi di adolescenti in modo da riuscire ad includere identità diverse in un unico contesto, e offrire la opportunità di arricchirsi delle reciproche diversità”.





Quest’anno – come ha messo in evidenza il Presidente del Rotary Club Grosseto, Massimo Ciancagli nella giornata inaugurale – viene data particolare importanza al tema “sport e stili di vita”.

In particolare – è stato detto nel momento della inaugurazione del Campus – l’attività è finalizzata ad aumentare l’autostima, l’autonomia personale, il rispetto, la condivisione di spazio e tempo.

La campionessa olimpica Ambra Sabatini è stata ospite alla giornata inaugurale del Campus Interhabile. Protagonista alle Paraolimpiadi di Tokio 2020, Ambra ha stabilito anche il record del mondo sui 100 metri ed è una delle atlete più apprezzate in Italia. Rimasta vittima di un incidente stradale all’età di 17 anni, nel 2019, ha perso la gamba sinistra ma non si è data per vinta ed ha reagito alla grande, fino a divenire una stella dello sport mondiale.





Certamente la sua presenza è stata un vero “valore aggiunto” per i ragazzi che stanno dando vita alla nona edizione del Campus Interhabile.