Anche a settembre un evento speciale al Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno

Giovedì 4 settembre alle 21.15 l'ultimo appuntamento tra arte e natura

Castiglione della Pescaia: La stagione estiva volge al termine e, così, anche le visite guidate in notturna al Giardino Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti, che giovedì 4 settembre alle 21.15 ospiterà un ultimo evento sotto le stelle.

Una Notte al Giardino, il format lanciato nel 2024, darà a tutti i partecipanti ancora una possibilità per visitare il parco d’arte contemporanea — l’unico in Italia dove opere e maxi—installazioni nascono dal recupero, il riciclo e l’assemblaggio di materiali di scarto — con la luce, diversa e particolare, del chiaro di luna.

È il secondo anno dalla fondazione, nel 2002, che il Giardino Viaggio di Ritorno apre i suoi cancelli dopo l’orario del tramonto per condividere con il pubblico un’esperienza artistica e sensoriale ancor più affascinante.

Programma

L’evento avrà inizio alle 21.15 con la visita al Giardino guidata da Rodolfo Lacquaniti, un viaggio alla scoperta delle creature e dei tanti mondi che lo abitano: dalle Balene alle Formiche giganti, dalle Sfere di Luce a Il Ragno e la Mutante. Oltre 200 opere, all’aperto e non, saranno protagoniste e compagne di una notte dai contorni magici e misteriosi, adatta agli adulti e, senza dubbio, a bambini di ogni età.

Il percorso si snoderà attraverso campi e oliveti, che abbattono i confini murari dei musei tradizionali per trasformarsi nella naturale scenografia delle installazioni site—specific dell’artista.

A conclusione, l’artista Rodolfo Lacquaniti inviterà i partecipanti a prendere parte a un brindisi con i vini di Casale Pozzuolo e di Cantina I Vini di Maremma, mentre, per i più piccoli, sarà servito uno spuntino naturale.

Novità

Nel corso del 2025, le visite guidate in notturna al Giardino Viaggio di Ritorno si sono arricchite con due novità: il sistema di illuminazione del parco, studiato per aggiungere pathos durante la visione e la narrazione delle opere, e il padiglione Spazio, un ambiente polifunzionale dove è possibile brindare e godere di stuzzichini dolci e salati, ammirando le tele e le installazioni dell'artista.

Prenotazione

Per partecipare a Una Notte al Giardino, è obbligatorio prenotare i biglietti sul sito web del Giardino Viaggio di Ritorno: www.viaggiodiritorno.it. L’evento è aperto e adatto ad adulti e bambini.

Chi non potrà prendere parte all’evento di giovedì 4 settembre alle 21.15, può comunque visitare il Giardino fino a novembre durante gli appuntamenti diurni, consultabili sul sito web www.viaggiodiritorno.it.

Per informazioni, contattare l'indirizzo e—mail giardinoviaggiodiritorno@gmail.com o il numero di telefono (+39) 333 869 4020



