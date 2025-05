Anche a Orbetello si celebra la Ferrari F50: il museo viaggiante passerà in Laguna il prossimo 7 maggio

Orbetello: Il prossimo 7 maggio Orbetello ospiterà il Ferrari Legacy Tour, evento senza scopo di lucro, ideato da Ferrari SpA per rendere omaggio ai più iconici modelli della storia del brand che porterà in laguna 40 esemplari di F50 provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione, realizzata con la collaborazione del Comune di Orbetello e il supporto della Polizia Municipale lagunare, è curata per conto della casa di Maranello da Canossa Events: «Nelle passate edizioni del Ferrari Legacy Tour – spiegano gli organizzatori - sono stati celebrati diversi modelli, quali la Ferrari F40 e la Ferrari GTO, unendo, in occasioni di assoluto prestigio, l'emozione della guida con la scoperta di territori iconici della nostra bellissima Italia. L'edizione del 2025 sarà dedicata al 30° anniversario della Ferrari F50 e vedrà sfilare in un "museo viaggiante" di circa 40 esemplari, provenienti da tutto il mondo. Nello specifico, saremmo lieti di coinvolgere il Comune di Orbetello nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio 2025 per una sfilata nel centro storico delle vetture partecipanti e un controllo timbro in Piazza del Plebiscito».

Il convoglio delle Ferrari F50 arriveranno da Terrarossa, passeranno da via della Diga, Piazza del Popolo, Corso Italia per arrivare in Piazza del Plebiscito: «Ogni Ferrari sosterà in Piazza Plebiscito per circa 30 secondi, il tempo necessario per l'apposizione del timbro sul carnet de passage – proseguono gli organizzatori - una mappa riportante tutti i luoghi iconici attraversati durante l'evento».

Da Piazza del Plebiscito, le vetture proseguiranno in Corso Italia, Via Vittorio Veneto, Piazza Mario Cortesini, Via Mura di Levante, Viale Marconi, Via Donatori del Sangue verso la Via Aurelia in direzione delle Quattro Strade: «Rispetto alla richiesta eccezionale e al pregio dell'evento – sottolineano dal Comune di Orbetello – la nostra Polizia Municipale, guidata dal comandante Carlo Poggioli è già al lavoro per dare il proprio supporto al fine di garantire la massima sicurezza per i partecipanti e il pubblico per tutta la durata della sfilata».

«Un evento di prestigio – aggiunge Maddalena Ottali (nella foto), assessore a turismo, cultura e commercio del Comune di Orbetello – che celebra uno dei prodotti più rappresentativi del nostro Paese, che il mondo apprezza e ci invidia. Siamo entusiasti del fatto che Orbetello sia stata scelta come una delle tappe di questa sfilata spettacolare che porterà per le vie del centro storico vetture provenienti da ogni parte del mondo, un evento di promozione che si inserisce perfettamente nel calendario di quelle manifestazioni che, come amministrazione, appoggiamo e promuoviamo in quanto rivolte a un pubblico non solo locale».





«Ringraziamo di cuore – conclude Ottali – la Polizia Municipale, il comandante Poggioli e tutti gli agenti, per il fondamentale supporto che offrono con abnegazione sia all'amministrazione che alla cittadinanza in occasione di ogni evento, uno spirito di servizio senza il quale non sarebbe possibile organizzare alcuna manifestazione».