Anche a Orbetello arrivano le “Idee in movimento”

Sabato 7 ottobre, dalle 16.30, piazza Giovanni Paolo II si anima, grazie al progetto finanziato dall’Upi e promosso dalla Provincia di Grosseto



Orbetello: Un’occasione per avvicinarsi al baskin, il “basket inclusivo”, ma anche giocare all’aria aperta e vivere i luoghi della città: è con questo obiettivo che il progetto “Idee in movimento”, promosso dalla Provincia di Grosseto e finanziato dall’Unione delle province italiane (Upi), fa tappa, sabato 7 ottobre, in piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello.

Dalle 16.30, infatti, tutti gli interessati potranno prendere parte a un pomeriggio dedicato ai più giovani. Dopo i saluti dei rappresentanti della Provincia e dell’amministrazione comunale di Orbetello sono previsti una serie di giochi e attività di avvicinamento al baskin. Per finire, poi, per tutti i partecipanti è prevista una bella merenda.

Con questo nuovo appuntamento, il progetto “Idee in movimento” che l’Upi ha scelto come secondo miglior progetto in Italia, ed è portato avanti dalle cooperative Uscita di Sicurezza, Quadrifoglio e Giocolare e dalle associazioni l’Altra Città e Uisp Grosseto per coinvolgere giovani dai 14 ai 25 anni in progetti di rigenerazione urbana, arriva nella zona sud del territorio.

Sì, perché con “Idee in movimento” sono tanti gli interventi che hanno visto i giovani partecipare per ridefinire l’uso di alcuni spazi urbani e organizzare attività: sono stati, ad esempio, realizzati con percorsi di street art due murales ad Arcidosso e Ribolla e si è promosso a Grosseto, Orbetello e Arcidosso l’avvio del baskin, una forma inclusiva di basket che mette insieme persone disabili e non, coinvolgendo le associazioni Gea Basketball Grosseto, Basket 2000 Arcidosso e Pallacanestro Costa d’Argento e molte altre associazioni che operano nel Grossetano.

Tutte iniziative volte a favorire il benessere sociale e contrastare l’isolamento e il disagio giovanile attraverso azioni di rafforzamento e sviluppo dell'empowerment personale dei ragazzi e della “comunità educante”.