Ance, innovazione e sostenibilità nell’Italia di mezzo: un patto tra energia, costruzioni e paesaggio

Grosseto: Il 19 settembre 2025, alle ore 14:30, il Parco della Maremma ospiterà un importante incontro dal titolo “Innovazione e sostenibilità nell’Italia di mezzo: un patto tra energia, costruzioni e paesaggio”, promosso da ANCE Toscana Giovani, ANCE Toscana e ANCE Grosseto.

L’evento si svolgerà nella Sala del Granaio Lorenese e rappresenta un momento di confronto di alto livello su temi centrali per il futuro del nostro territorio: lo sviluppo sostenibile, la transizione energetica, la valorizzazione del paesaggio e il ruolo delle costruzioni nella rigenerazione urbana e ambientale.

Alla tavola rotonda prenderanno parte relatori qualificati e rappresentanti istituzionali, chiamati a condividere esperienze e proposte per coniugare innovazione tecnologica, rispetto dell’ambiente e crescita economica.

Proprio per l’attualità e la rilevanza dei temi trattati, gli organizzatori sottolineano l’importanza della partecipazione attiva di enti, associazioni e professionisti, auspicando anche la presenza di un relatore designato dalle realtà invitate.

La giornata non sarà soltanto un momento di approfondimento tecnico, ma anche un’occasione per rafforzare il dialogo tra mondo produttivo, istituzioni e comunità locali, nell’ottica di costruire un patto per il futuro dell’Italia di mezzo, capace di tenere insieme innovazione, sostenibilità e tutela del paesaggio.

La partecipazione è libera, ma è richiesta l’iscrizione tramite il form disponibile a questo link: Modulo di iscrizione

