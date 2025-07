Cultura “Amori e Furori”: il 2 Agosto a Celle sul Rigo torna Giacomo Battiato per un nuovo racconto in musica 31 luglio 2025

Gli appuntamenti della Terrazza si spostano a Celle sul Rigo per una serata speciale: sabato 2 agosto un omaggio appassionato alla musica romantica San Casciano dei Bagni: Un ritorno atteso e un omaggio appassionato alla musica romantica: sabato 2 agosto, alle ore 21:30 in Piazza della Macina a Celle sul Rigo, torna l’autore e regista Giacomo Battiato con “Amori e furori. Vite di musicisti romantici”, un progetto narrativo e musicale realizzato in collaborazione con La Terrazza Incontri e la Filarmonica di Celle sul Rigo, nell’ambito delle iniziative culturali dell’estate nel Comune di San Casciano dei Bagni e del cartellone di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura. Dopo il successo dello scorso anno con “Un toscano conquista la Francia”, in cui ha raccontato la straordinaria parabola artistica del compositore Jean-Baptiste Lully, figlio di mugnai fiorentini diventato il "Re Sole" della musica barocca francese, questa volta Battiato conduce il pubblico in un nuovo viaggio nel cuore del XIX secolo, quando la passione – nei sentimenti e nell’arte – irrompe nella vita europea, trasformando radicalmente il modo di pensare e scrivere musica. “Amori e furori” è il racconto avvincente di tre vite straordinarie, quelle di tre grandi compositori romantici, attraversate da desiderio, tormento e slancio creativo. Un intreccio di musica e parola, che prende forma grazie alla voce narrante di Anna Zaneva e alle interpretazioni al pianoforte del maestro Gabriele Maria Vianello. Un trio affiatato, legato da profonda amicizia e passione condivisa per la bellezza, che ha ideato questo incontro per regalare al pubblico una serata intima e coinvolgente, tra biografie d’autore e capolavori musicali. L’appuntamento si inserisce nel cartellone 2025 de La Terrazza – Incontri a San Casciano dei Bagni, la rassegna culturale che propone ogni estate incontri, racconti e “chiacchierate pop” con scrittori, musicisti e pensatori, per riflettere insieme sulla vita che è stata e quella che verrà. Dopo l’appuntamento di sabato2 agosto a Celle sul Rigo, torneremo a San Casciano dei Bagni per i prossimi incontri in programma (cartellone completo su www.laterrazzaincontri.com) L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

