"Amori d’autore" un ciclo di incontri sui sentimenti degli autori

Grosseto: L’associazione culturale grossetana ‘Letteratura e dintorni’, presieduta dalla scrittrice e giornalista Dianora Tinti, in collaborazione con la Libreria Palomar organizza ‘Amori d’autore’ un ciclo di incontri che prenderanno spunto da libri e romanzi che trattano le vicende sentimentali dei loro famosi autori.



Composta da persone tutte legate al mondo culturale (professori, appassionati, scrittori, giornalisti, attori, organizzatori di eventi e molto altro) l’associazione si propone di valorizzare e promuovere la Maremma, la cultura, l’arte e l’istruzione, di combattere gli stereotipi di genere, violenza e discriminazioni in particolare contro donne, bambini, disabili. Tra i vari eventi che l’associazione organizza, ve ne è uno di particolare importanza: il Premio letterario Città di Grosseto “Amori sui generis” giunto alla V edizione, che ha come tema l’amore in tutte le sue sfaccettature ed accezioni.

Sulla scia di questo Concorso che tanta fortuna ha avuto, ecco prendere vita questa nuova serie di eventi che hanno appunto come tema l’amore, ricorrente e di fondamentale importanza nella letteratura di ogni tempo.

Sono previsti cinque incontri. I primi due incontri si svolgeranno il 10 e il 24 di ottobre.

Il prossimo martedì 10 di ottobre alle ore 18.00 la docente Antonella Vezzosi, parlerà del romanzo ‘Tenera è la notte’ dello scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald pubblicato nel 1934 a New York, tra le sue opere più fortemente autobiografiche, tanto che nei caratteri dei protagonisti, i coniugi Diver, è facile riconoscere i ritratti dell'autore stesso e di sua moglie Zelda.

Il 24 ottobre, sempre alle ore 18.00, sarà la volta di Stefano Adami che dialogherà con Fulvia Perillo sul libro ‘Ho visto partire il tuo treno’ di Elsa Dè Giorgi. Elsa de' Giorgi è stata una donna bellissima; un'attrice importante nell'epoca dei telefoni bianchi ma invisa al regime fascista per le sue coraggiose posizioni politiche. Grazie al matrimonio con il nobile Contini Bonacossi poté contare su una collezione d'arte che spaziava da Cimabue a Goya. Proprio in quegli anni, Elsa de' Giorgi intesse una relazione appassionata con Italo Calvino, al centro di questo libro. Un sentimento travolgente che segnerà la vita e l'opera del grande scrittore italiano.

L’ingresso è libero. Info e prenotazioni: 0564 415824 libreriapalomar@yahoo.it