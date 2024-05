Amministrative. Vinciarelli risponde alle domande di Rete Cantiere di Comunità

Massa Marittima: Vinciarelli ha risposto alle domande che la Rete-Cantiere di Comunità le ha rivolto nei giorni scorsi con una email inviata in risposta alle sollecitazioni.

“Sono senza dubbio pertinenti le domande effettuate da Rete-Cantiere e meritano – commenta Vinciarelli – un’attenzione particolare, evidenziando il metodo con il quale vengono poste e i contenuti che rappresentano esigenze reali di comunità che non possono essere considerate solo problematiche di “periferia” ma devono entrare e sono una risorsa importante per il territorio comunale.”

Sul patrimonio archeologico e minerario - prosegue Vinciarelli rispondendo alle domande - ne va aumentata la visibilità, pensati e realizzati percorsi turistici anche di sentieristica e cicloturismo. Costruire una rete con gli altri parchi. Reperire finanziamenti per la manutenzione e il ripristino del patrimonio che rischia di essere danneggiato irreversibilmente dall’incuria. Per le frazioni e nello specifico i servizi, è necessario rafforzare la rete di collegamento dei trasporti pubblici. Valorizzare i centri storici con una campagna di comunicazione mirata e per i servizi sanitari avviare percorsi per la realizzazione di punti di telemedicina, garantire la presenza del medico di famiglia in modo regolare.

Sempre sulle frazioni e la loro rivitalizzazione, per Vinciarelli il punto è collegato alla precedente risposta. Su questo c’è da lavorare per eliminare quella diffusa sensazione di isolamento e abbandono percepito dai cittadini residenti nei centri abitati del comune. Si devono avviare processi di partecipazione attiva sulle scelte principali, ad esempio sulle opere pubbliche vanno pianificati e condivisi gli interventi con i cittadini residenti. Sul Parco fotovoltaico il processo è di interesse e merita di essere approfondito. Sulle passeggiate patrimoniali infine abbiamo previsto uno specifico punto a riguardo che va nella direzione indicata dalla domanda stessa", conclude Andrea Vinciarelli, Candidato Sindaco lista VIVERE MASSA