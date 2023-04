Amministrative: Uniti per il progresso di Gavorrano si presenta

Gavorrano: Stefania Ulivieri, candidata Sindaco, presenta la squadra che la affiancherà nella campagna elettorale. “Abbiamo due parole che definiscono la nostra lista: Unità e progresso. Non sono solo elementi grafici da mettere in un simbolo, SONO UN IMPEGNO.

Siamo uniti perché questa è la modalità di camminare insieme verso il futuro. Siamo uniti perché non vogliamo escludere, ma lavoriamo per realizzare un grande progetto che accolga le idee e le persone migliori che questa nostra terra esprime. Unità dunque non vuol dire sommare, ma saper intrecciare diversità e cogliere in tutte le opportunità che offrono alle comunità. Unità vuol dire saper riconoscere e rispettare le eccellenze e saperle mettere a disposizione di tutti.





Progresso, per me, è lavorare avendo una visione che possa essere utile anche a coloro che verranno dopo. Lavorare per il futuro è avere l’ambizione e la passione per ciò che sarà possibile e sarà utile a tutti coloro che vorranno amare questa terra.

Progresso non è l’antitesi di conservazione. Anche io, che mi ritengo progressista, desidero conservare i valori del lavoro, della serietà, dell’impegno che hanno fatto crescere Gavorrano, voglio ascoltare le voci dei minatori che rischiando la loro vita hanno reso possibile anche la mia vita e la vostra. Progresso vuol dire innanzitutto rispettare le caratteristiche di questo nostro luogo e di questa nostra comunità. Siamo una comunità nata dal desiderio di Progresso e dobbiamo credere nel futuro. C’è chi ci vuole far tornare indietro o semplicemente fermarci sventolando la bandiera del cambiamento. Non ci fermeremo!

Il nostro simbolo ha i colori della terra, ocra e marrone insieme al verde e l’azzurro. Li abbiamo combinati con linee moderne per indicare contemporaneamente cosa siamo e dove vorremmo andare. Marrone e ocra sono anche rappresentazione del lavoro che a Gavorrano, da sempre, è stato l’agricoltura, il bosco e la miniera. Noi vogliamo essere insieme a chi lavora e chi ha lavorato e vorremmo che queste radici forti fossero le basi del futuro per i nostri giovani. Un castello stilizzato sorregge tutta l’immagine, con le torri che si protendono verso l’alto. I nostri Castelli rappresentano una storia lontana ma anche il domani a cui tendiamo che da questi beni storici tragga risorse per farsi conoscere nel mondo. I nostri candidati sono il Consiglio Comunale che abbiamo immaginato. Sono il frutto di una scelta attenta anche se, inevitabilmente parziale. Ognuno di loro e per prima io abbiamo bisogno di essere immersi tra le nostre persone per trarre forza, per verificare continuamente il percorso amministrativo che ci accingiamo a fare. Sarà difficile, sarà bellissimo se sapremo farlo insieme.

Ecco le nostre persone.

Stefania Ulivieri, 53 anni a Piombino, Dipendente pubblico, candidata alla carica di Sindaco di Gavorrano

I candidati al Consiglio Comunale

Laura Galli, 64 anni, Bagno di Gavorrano, Pensionata

Massimo Borghi, 66 anni, Bagno di Gavorrano, Pensionato

Francesca Mondei, 43 anni, Bagno di Gavorrano, Avvocato

Patrizia Scapin, 64 anni, Potassa, Pensionata

Stefania Tognozzi, 60 anni, Gavorrano, Avvocato

Nicola Menale, 41 anni, Gavorrano, In attesa occupazione

Giulio Querci, 37 anni, Gavorrano, Magazziniere presso Unicoop

Silvia Rossetti, 60 anni, Bagno di Gavorrano, Commerciante/artigiana

Daniele Tonini, 42 anni, Casteani, Dipendente pubblico

Andrea Bartolozzi Bernardini, 45 anni, Caldana, Imprenditore-titolare di farmacia

Simon Brunetti, 23 anni, Caldana, Tecnico Acquedotto del Fiora

Caterina Marisca , 24 anni, Bagno di Gavorrano, Impiegata/studentessa universitaria