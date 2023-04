Amministrative. Ulivieri: "Nascerà un Assessorato alla Partecipazione Civica"

Aperta in via Mameli la sede elettorale della candidata sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri. Parlare continuamente con la popolazione: “Saremo sempre in campagna elettorale! Il Comune dovrà andare dai cittadini”



Gavorrano: «I prossimi cinque anni – afferma Stefania Ulivieri, candidata sindaco al Comune di Gavorrano – dovranno essere come una campagna elettorale permanente. Fino al 15 maggio, infatti, andremo nelle case, incontreremo persone, parleremo dei problemi cercando insieme soluzioni e percorsi. Così faremo per tutti i cinque anni di mandato. Nessuno deve stare rintanato. Desidero, innanzitutto come cittadina e poi come Sindaco, una comunità viva e che sia un modello di amministrazione partecipata, per renderlo realtà dovranno essere per primi gli amministratori a sfidare le quotidianità dei problemi».





«Non vi può essere comunità e buon governo senza partecipazione - dice Stefania Ulivieri -, soprattutto in Comune esteso come quello di Gavorrano, con un numero di frazioni importante, ognuna di grande valore. Nascerà un Assessorato alla Partecipazione Civica a cui farà riferimento una nuova Commissione Consiliare formata da cittadini che insieme ai consiglieri eletti rappresenteranno ulteriormente ogni frazione del nostro Comune. Ma non solo. Poiché credo che per rendere il Comune amico del cittadino si debba uscire dal “palazzo”. Prevederemo, adottando tutte le forme di contatto ammesse dalla Legge, Consigli Comunali e Assemblee in ogni angolo del territorio, in mezzo alle nostre comunità».