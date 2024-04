Amministrative. Scarlino nel Cuore: "Rivediamo insieme il servizio di raccolta dei rifiuti"

Scarlino: Nel corso degli ultimi incontri con i cittadini di Scarlino, è emersa una preoccupazione comune riguardante il servizio di raccolta dei rifiuti. «La lista "Scarlino nel Cuore-Luca Niccolini Sindaco" ha ascoltato attentamente le vostre voci - si legge nella nota - e ha riconosciuto le difficoltà derivanti dalla complessità del sistema attuale, che ha purtroppo contribuito all'aumento degli abbandoni dei rifiuti. Riconosciamo che questo non rappresenta la Scarlino che desideriamo. Scarlino Nel Cuore non è solo un slogan, ma un impegno concreto verso la nostra comunità. Pertanto, ci impegniamo a lavorare senza sosta per migliorare la gestione e la raccolta dei rifiuti. Siamo intenzionati a esplorare e implementare nuovi metodi di raccolta adattati alle diverse esigenze del nostro comune, cercando soluzioni non solo per risolvere il problema degli abbandoni ma anche per rendere il servizio più efficiente e meno oneroso. Il nostro obiettivo è chiaro: sviluppare un sistema di raccolta dei rifiuti che sia efficiente per tutti, che riduca i costi e che protegga l'ambiente che tanto amiamo. Vogliamo assicurarci che ogni soluzione proposta sia sostenibile, efficace e, soprattutto, attuabile. Il vostro sostegno è fondamentale in questo processo. Con la vostra fiducia, possiamo trasformare queste promesse in realtà, migliorando così la qualità della vita a Scarlino e dimostrando che insieme possiamo fare la differenza. Le prossime elezioni amministrative rappresentano un'occasione decisiva per il nostro comune. È il momento di scegliere un futuro migliore per Scarlino. La vostra partecipazione e il vostro voto sono essenziali per realizzare questo cambiamento positivo. Insieme, possiamo costruire una Scarlino migliore per tutti».