Amministrative, Scarlino Futura annuncia il candidato sindaco Monica Faenzi

“La neo lista civica punterebbe tutto sull’ex sindaca di Castiglione. Adesso i candidati in corsa ufficiali sono tre”



Scarlino: Con la scesa in campo di Monica Faenzi, appoggiata dalla neonata lista “Scarlino Futura”, adesso i candidati ufficiali nella corsa per la poltrona di sindaco sarebbero tre: la sindaca uscente Francesca Travison appoggiata da Lega e Forza Italia, Luca Niccolini appoggiato dal Pd e dalla sinistra, e appunto l’ultima arrivata in ordine di tempo Monica Faenzi, appoggiata da Scarlino Futura. A questo punto mancherebbe Fratelli d’Italia, che al momento, stando a fonti ufficiali scarlinesi, appoggerebbero Monica Faenzi.

Notizia, quest’ultima, però non confermata dai vertici provinciali del partito della Meloni. Quindi, staremo a vedere come si evolverà la situazione, e se quindi il centrodestra andrà disunito in questo comune con due candidature: una sostenuta dal Lega e Forza Italia (Travison) e una sostenuta da Scarlino Futura e Fratelli d’Italia Scarlino (Faenzi).

Intanto da parte di “Scarlino Futura” giunge questa nota.

“Scarlino Futura annuncia con gioia il nome della propria candidata a sindaco per le prossime elezioni amministrative. È Monica Faenzi la persona giusta per la nostra lista civica”, così apre la nota della neo lista civica.

“Il dialogo con Monica è stata una costante negli anni. – prosegue la nota - La sua passione e l’amore che nutre per il territorio hanno da sempre contraddistinto il suo impegno politico. Dialogo e fiducia sono le parole che possono sintetizzare i valori su cui si fonda il nostro rapporto. Per tale ragione, non solo siamo felici di annunciare la sua candidatura a sindaco, ma anche di poter riprendere quell’ambizioso progetto che porterà Scarlino alla sua piena valorizzazione. La sua candidatura è, infatti, frutto di un’attenta analisi rispetto a quello che noi e Monica in prima persona desideriamo per il paese di Scarlino”.

“Negli ultimi mesi – spiegano da SF - abbiamo lavorato fianco a fianco nella stesura del programma elettorale, abbiamo costituito una lista forte, abbiamo dialogato con i cittadini facendoci garanti di un solido futuro condiviso per tutto il comune di Scarlino. Siamo pronti: è l’ora di uscire allo scoperto. Scarlino deve avere coraggio, e con Scarlino Futura ci sono tutti gli ingredienti per far emergere quella volontà di rinnovamento che cittadini, imprese, mondo politico e civile chiedono da anni” - queste sono le parole di Monica Faenzi. - Scarlino Futura è forte". Vi aspettiamo nella nostra sede in via Aurelia, 36 a Scarlino Scalo, e sui nostri profili social per continuare il dialogo con tutti i cittadini. Scarlino Futura è Turismo, Ambiente e Sviluppo”, termina la nota.