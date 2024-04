Amministrative Roccastrada, il cdx presenta il candidato sindaco: è l'architetto Alessio Caporali

Gli esponenti del centrodestra, Moreno Bellettini, Simonetta Baccetti per Fratelli d'Italia, Paolo Pazzagli per la Lega e Alessandro Ulmi per Forza Italia, con UDC e Noi Moderati, insieme ai civici di area presentano in modo unitario, quale candidato a sindaco di Roccastrada, Alessio Caporali di Sassofortino



Roccastrada: Alessio Caporali, classe 1978, architetto, storico dell' architettura con specializzazioni nei settori dell'archeologia e della archivistica, libero professionista collaboratore di istituzioni pubbliche e private privilegiando il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale ,più volte docente universitario, autore di numerose pubblicazioni a livello accademico e di contributi a carattere locale, come i recenti libri su Torniella, Sassofortino e Roccatederighi, nonché di prodotti multimediali. Impegnato da anni nel sociale quale membro della pubblica assistenza di Sassofortino (Anpas).

Un candidato forte e competente, concludono gli esponenti del centrodestra, motivato a far uscire il comune di Roccastrada dal lungo declino creato da innumerevoli anni di governo da parte di una sinistra e un PD, più interessati al potere fine a sé stesso, incapaci di andare incontro alle reali esigenze del territorio e della popolazione del comune di Roccastrada.