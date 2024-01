Amministrative: “Rifondazione comunista accelera il percorso e stringe su Ricciuti”

Follonica: “Gli iscritti e le iscritte di Rifondazione Comunista si sono riuniti per analizzare la situazione delle candidature a sindaco per la coalizione di centrosinistra delle future elezioni amministrative del 8-9 giugno. Confermiamo, che in caso di svolgimento delle primarie di coalizione, il candidato che proporremo sarà il nostro assessore Francesco Ciompi, come già comunicato a fine ottobre 2023. Cogliamo l’occasione per ringraziare Ciompi per la professionalità e la dedizione con cui ha svolto il suo compito in questi anni. Naturalmente, non essendoci al momento nessun regolamento per le primarie, quello che stileremmo dovrà essere progettato ed approvato dalla totalità della coalizione” Così apre una nota del Circolo PRC Follonica.



“Ma lo spirito unitario e di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto in questi anni di amministrazione della città – prosegue la nota, - ci porta a preferire uno scenario con un candidato che riesca fin da subito ad unire la coalizione senza il ricorso alle primarie. Riteniamo infatti che una sintesi politica su una figura debba e possa essere fatta nell’esclusivo interesse della città di Follonica. In questo contesto confermiamo la presenza della lista di Follonica a Sinistra, che comprenderà le/i nostre/i iscritti/e, Sinistra Italiana, e chiunque, attivo nei sindacati, nei movimenti e nella società civile, voglia dare un contributo ad una sinistra forte per la nostra città”.

“I temi a noi cari – spiegano - sono e saranno il bene pubblico, la tutela dell'ambiente, la difesa del lavoro all'interno di un'economia del comprensorio diversificata tra industria, turismo, servizi e agricoltura. Il valore aggiunto dell’attuale maggioranza è stata l’unione dei partiti politici e delle formazioni provenienti dal mondo civico e questa deve essere la linea guida della prossima coalizione con cui ci candideremo per governare nuovamente la città e proseguire il lavoro fatto in questi anni. Una coalizione che si sta allargando, rispetto all’attuale, con l’adesione di nuove formazioni, a dimostrazione del buon lavoro svolto. Non ci sono alternative plausibili a tutto ciò”.

“Riteniamo positivo l'operato della giunta Benini, la quale merita una continuità nel prossimo mandato tramite la candidatura di un esponente della sua giunta, così come abbiamo sempre detto quando era ancora in piedi l'ipotesi della candidatura dell'assessore e vicesindaco Andrea Pecorini.

Per quanto dimostrato in questi anni, per l’ottimo lavoro svolto come assessore nell'amministrazione Benini e per la capacità di ascolto e dialogo, riteniamo che la sintesi della coalizione che si presenterà a giugno possa essere rappresentata dall’attuale assessore Alessandro Ricciuti. Ricciuti rappresenta una continuità con l’attuale sindaco sia per caratteristiche politiche ed umane, sia per la capacità di intercettare consensi anche in un elettorato non propriamente di centrosinistra”, termina il Circolo PRC Follonica.