Amministrative. Presentazione lista Insieme per cambiare

Seggiano: Sabato 18 maggio in Sala Consiliare a Seggiano la lista Insieme per Cambiare ha presentato alla popolazione tutti i suoi candidati e il programma. Con la presenza degli onorevoli Tiziana Nisini e Fabrizio Rossi, del consigliere regionale Massimiliano Baldini nonché di altri esponenti locali quali il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini e della candidata a Sindaco del comune di Arcidosso Guendalina Amati, il centro destra si è mostrato coeso e compatto sia nella presenza che nei temi trattati.

Infatti, all’interno di una splendida cornice di pubblico, come da tanto tempo non se ne vedeva, per una presentazione di una lista a Seggiano, è stato presentato il programma elettorale. Concretezza, competenza e cambiamento queste le tre parole più ricorrenti. Concretezza nelle cose da fare, come introdurre dei dossi artificiali in corrispondenza di aree pericolose per il traffico, come la Fonte a Seggiano o in corrispondenza dei Risostanti alla Pescina; stop al disboscamento incontrollato, attenzione al decoro urbano, attenzione alla cura del verde sia per Seggiano che per tutti Borghi del territorio comunale finora completamente trascurati. Competenza, la squadra portata da Alviani ha al proprio interno persone con molte professionalità che saranno fondamentali nelle attività amministrative, attenzione alla sanità con la previsione di campagne di prevenzione e al sociale con un occhio sulle persone fragili del nostro Comune. Cambiamento perché Seggiano ha bisogno di freschezza, di novità di sapere ritrovare lo spirito che già 25 anni fa aveva portato al governo comunale il Sindaco Monaci.

La lista oltre al candidato sindaco Gilberto Alviani è composta da: Mario Simi, Lucio Bernardelli, Flavia Borgoni, Giuliano Savelli, Walter Tamburelli, Chiara Pieraccini, Diego Ceccarini, Gabriele Farina, Stefano Santella, Francesca Alessi.