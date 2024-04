Amministrative. Pieraccini: "Turismo, non possiamo accontentarci, Castel del Piano merita di più"

Castel del Piano: «Ad Abbadia sono stati presentati i dati complessivi 2023 dell’ambito turistico Amiata - dichiara la candidata Cinzia Pieraccini -: rispetto all’allarmante percentuale negativa dei primi mesi dell’anno, Castel del Piano ha chiuso l’anno con un modesto +5,2% sugli arrivi e un + 17,4% sulle presenze. I nostri numeri, pur rimanendo fortunatamente con il segno più, ci relegano tra gli ultimi della classe.



Possiamo accontentarci? Direi di no. La percezione della comunità ci dice che le persone non si fermano a visitare il paese, dormono negli agriturismi e da lì, magari, si muovono per scoprire i paesi vicini.

L’amministrazione comunale deve essere protagonista, valorizzare le potenzialità esistenti e creare nuovi attrattori, con proposte originali da strutturare insieme agli operatori e riconquistare il turista. Solo così la crescita sarà reale e tangibile in termini anche di ricaduta economica. Una cosa è certa: Castel del Piano merita di più».