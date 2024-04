Amministrative. Faenzi: "Serve coraggio, Scarlino Futura è senza dubbio espressione di rinnovamento"

Scarlino: “Scarlino deve avere coraggio, e con “Scarlino Futura” ci sono tutti gli ingredienti per far emergere quella volontà di rinnovamento che cittadini, imprese, mondo politico e civile chiedono da anni”. Con queste le parole, Monica Faenzi, ex parlamentare della Repubblica, sindaco di Castiglione della Pescaia dal 2001 al 2011 e consigliere di opposizione del comune di Scarlino dal 2014 al 2019 benedice la neonata lista civica scarlinese.



“Sono una persona – prosegue Faenzi – che conosce molto bene le molteplici problematiche di Scarlino. Nei cinque anni che sono stata sui banchi dell’opposizione ho sempre cercato di far valere le istanze che richiedeva il territorio, riscuotendo al tempo stesso fiducia e la stima di tanti cittadini e imprese scarlinesi. Il mio attaccamento al territorio e a tutta la comunità non è mai venuto meno. Pertanto, anche in occasione di questa tornata elettorale sarà attivamente presente esprimendo pubblicamente il mio appoggio a Scarlino Futura”.

“Nella giornata di mercoledì 3 aprile ho voluto partecipare ad un tavolo di lavoro per l’avvio di un percorso politico amministrativo con gli esponenti di Scarlino Futura, ai quali ho dato la mia massima disponibilità a sostenere il progetto. Scarlino ha davvero bisogno di coraggio e rinnovamento, con Scarlino Futura i presupposti per tutto questo ci sono e io ne farò parte”, conclude Monica Faenzi.