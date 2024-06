Amministrative. lista civica Uniti per Seggiano chiude stasera campagna elettorale

Seggiano: Stasera in Piazza Umberto I alle ore 21 io e e la mia lista civica Uniti per Seggiano chiuderemo la nostra campagna elettorale intensa e partecipata con il tradizionale appello al voto. Dispiace che non ci sia stata la possibilità di un confronto con gli avversari. Sarà quindi un appello con toni meno accorati e privo del sale della democrazia che sta nel confronto delle idee e delle proposte. Comunque noi non ci rinunceremo anche in nome della utopica, forse, volontà di mantenere le tradizioni.

Ringrazio di gran cuore tutti gli amici, davvero fantastici, che ci hanno accompagnato fin qui aprendoci le loro case offrendoci vino e pasticcini e dimostrando una gran voglia di fare comunità che è stata il miglior ringraziamento per il lavoro fatto e per l'amore che io e miei compagni di viaggio abbiamo per Seggiano, ma è anche il segno di solide fondamenta per la nostra casa comune. Chiedo un ultimo sforzo a tutta la cittadinanza: partecipate al voto e consentite votando "Uniti per Seggiano" di continuare un'azione amministrativa che ci ha portato al pari e in molti campi più avanti di altri comuni. Il tempo per un ulteriore sviluppo è ora.