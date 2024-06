Amministrative. La lista Michele Bartalini Sindaco ha chiuso la campagna elettorale

Castel del Piano: Ieri 6 giugno si è tenuto l’ultimo incontro con la popolazione della lista Michele Bartalini Sindaco. Il riscontro è stato tanto, abbiamo parlato del programma mettendo l’attenzione su cosa vogliamo per Castel del Piano.

"I progetti sono tanti e tutti interessanti, adesso abbiamo bisogno dei cittadini, del vostro supporto. Abbiamo vissuto una campagna elettorale che è stata bella e intensa, noi siamo stati sempre rispettosi e leali, raccontando tutto del passato in modo trasparente. L’amministrazione ha fatto passi da gigante e siamo riusciti a risolvere problemi a cui in 40 anni nessuno aveva messo mano. Abbiamo raccontato anche cosa non è andato bene in questi mesi, la slealtà, le false accuse e le bugie che ci sono state rivolte: tutte chiacchiere da bar. Sono stato accusato di non essere all’altezza, di non avere un portamento consono, di non essere laureato e di conseguenza non avere le competenze necessarie per fare il sindaco.

Bene, dopo questi anni di amministrazione, parlano i fatti. Serve semplicità, voglia di fare e saper fare. Mi sono rapportato con dirigenti, con presidenti, con tutti i cittadini, facendo sempre il bene del comune, sono stato l’unico a combattere per l’ospedale di Castel del Piano, impegnandomi affinché i servizi non fossero depotenziati, ma implementati. La semplicità a volte, vale più di un titolo che resta su carta, se si ha voglia davvero di fare il bene del comune. Le accuse ieri sono state smentite una ad una. Ho presentato la mia lista civica, l’unica lista civica di Castel del Piano appoggiata dal centrodestra che non ci ha mai imposto nulla, ma solo offerto il loro supporto. L’altra lista invece ha tutto il PD all’interno e non lo dicono, si vergognano forse? Certo non la possiamo definire una lista civica, questo no. Loro non hanno solo denigrato e accusato me, ma si sono spinti oltre, prima cercando di convincere alcuni candidati a non mettersi in lista con me, poi creando un clima di terrore psicologico culminato anche con bigliettini messi nelle cassette della posta e spargendo voci non veritiere sul loro passato e non. Molto grave come comportamento forse perché essendo liberi da interessi personali e senza pressioni alle spalle, quindi facendo gli interessi del comune potrebbero andare contro agli interessi personali di qualcuno.



Sono convinto delle persone in lista con me, persone competenti, trasparenti e soprattutto libere soltanto così possiamo rivoluzionare il paese. Solo così votando per la lista Michele Bartalini Sindaco il comune di Castel del Piano potrà diventare un comune importante, scongiurando il ritorno di alcuni fantasmi del passato che hanno solo fatto il male per Castel del Piano. Abbiamo lottato 5 anni per creare un equilibrio, ora vogliamo che Castel del Piano diventi un comune importante: ora tocca a voi", termina la nota.