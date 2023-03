Amministrative: ITALIA VIVA ed AZIONE non appoggia Andrea Maule

Grosseto: "Recenti articoli apparsi sulla stampa locale hanno generato confusione e ci costringono a fare alcuni chiarimenti", affermano da ITALIA VIVA ed AZIONE.

"Ricordiamo, - prosegue la nota - che la coalizione informalmente nota come TERZO POLO è una lista elettorale composta da ITALIA VIVA ed AZIONE e costituitasi come federazione dei due partiti a partire da dicembre 2022. La precisazione risulta necessaria dopo svariati fraintendimenti riguardanti la neo costituita associazione autonoma nota come "Riformisti verso il terzo polo" rappresentata dalla presidente Valentina Ciacci che si sta muovendo nelle dinamiche delle alleanze per le vicine elezioni amministrative in modo assolutamente autonomo ed indipendente, come nel caso di Gavorrano con il candidato Andrea Maule sostenuto da Fratelli d’Italia.

Nessun candidato che si appelli al voto di aree di marcata identità populista o sovranista, come nel caso di Gavorrano, potrà mai trovare il supporto dell'area Liberale e Riformista che Azione ed Italia Viva si fregiano di rappresentare coerentemente", termina la nota.