Amministrative: Francesco Limatola verso il terzo mandato

Francesco Limatola: "Il presente è già futuro, io ci sono!"



Roccastrada: «I cinque anni di mandato che si stanno concludendo - dichiara Francesco Limatola presentando la sua candidatura a Sindaco di Roccastrada. per il terzo mandato - sono stato anni complicati, forse i più difficili che tutte le amministrazioni locali e il paese abbiano vissuto. Abbiamo lavorato molto perché le difficoltà sanitarie causate dal Covid non fermassero la nostra vita e, anche nella costruzione delle risposte, ci siamo basati sulla forza e il valore dell’appartenenza, della competenza e della solidarietà. Dobbiamo molto a tutti e in particolare all’impegno di tutto il mondo associativo che non finirò mai di ringraziare.

Resistere e ripartire, intorno a queste due modalità di lavoro ci siamo concentrati. Oggi possiamo dire che la ripartenza è in atto. Abbiamo saputo affermare il nostro Comune che tra tutti le comunità sotto i 20mila abitanti ha ottenuto più risorse dal Piano nazionale di resilienza e resistenza. Roccastrada per la prima volta è entrata a far parte della strategia nazionale di sostegno alle aree interne e su questo abbiamo predisposto progetti di valorizzazione per i nostri centri storici. E’ un processo in atto che può migliorare il volto e la qualità della vita e dell’accoglienza, ma bisogna sapere dove mettere le mani. Proprio per questo sento la responsabilità di continuare ad accompagnare la mia comunità, consolidare la crescita e proiettare Roccastrada verso un nuovo futuro. Sono certo, seguendo il percorso avviato troveremo nuove risorse e attiveremo nuovi progetti.

Il futuro, è vero, non si può prevedere, ma con le idee chiare possiamo costruirlo insieme. Io ci sono».