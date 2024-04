Amministrative Follonica: Azione Grosseto e Base Popolare a sostegno di Andrea Pecorini

Follonica: Azione Grosseto e Base Popolare di Grosseto comunicano di aver raggiunto un accordo ufficiale e definitivo per il loro sostegno ad Andrea Pecorini, candidato sindaco per il Comune di Follonica; le due formazioni politiche, tra di loro unite da un accordo provinciale, hanno rinvenuto una convergenza programmatica e politica con la coalizione che lo sostiene. Convergenza, del resto, già delineatasi a suo tempo col sostegno ad Alessandro Ricciuti in occasione delle primarie del centrosinistra.

La coalizione che intorno a Pecorini si è formata nella città del Golfo, avrà candidati espressione sia di Azione che di Base Popolare e, per caratterizzare tale impegno e continuità di intenti, i candidati stessi che a breve saranno ufficializzati, saranno presenti della lista "Primavera Civica".