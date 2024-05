Politica Amministrative. Continuano gli incontri della lista Centrodestra per Roccastrada nelle frazioni 19 maggio 2024

19 maggio 2024 169

169 Stampa

Redazione

Roccastrada: Continuano gli incontri della lista Centrodestra per Roccastrada nelle frazioni del Comune. Ieri sera, a Sassofortino, il candidato sindaco Alessio Caporali ha presentato il programma e i membri della sua squadra alla presenza di un folto numero di cittadini i quali hanno partecipato attivamente al dibattito.

“La presenza di tante persone ai nostri incontri e il confronto costante con gli abitanti che vivono a Roccastrada - afferma Caporali - conferma la necessità di un cambiamento radicale nella gestione amministrativa dell’ente. Noi vogliamo essere al servizio dei cittadini, per i cittadini e rispondere concretamente alle tante problematiche del nostro Comune”. I prossimi incontri sono previsti a: Montemassi, martedì 21 maggio alle ore 18.30 presso il ristorante Guidoriccio; Sticciano Scalo, venerdì 24 maggio alle ore 21.00 presso il centro civico; Roccatederighi, sabato 25 maggio alle ore 18.00 presso il ristorante Garum; Piloni, lunedì 27 maggio alle ore 18.00 presso il Circolo Arci e, alle ore 21.00 dello stesso giorno, la presentazione si svolgerà nel Circolo Arci di Torniella; Ribolla, martedì 28 maggio alle ore 18.00 presso il bar Lo Chalet.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Amministrative. Continuano gli incontri della lista Centrodestra per Roccastrada nelle frazioni Amministrative. Continuano gli incontri della lista Centrodestra per Roccastrada nelle frazioni 2024-05-19T11:00:00+02:00 197 it Amministrative. Continuano gli incontri della lista Centrodestra per Roccastrada nelle frazioni PT1M /media/images/2-1-1111111111111111.jpg /media/images/2-1-1111111111111111.jpg Maremma News Roccastrada, Sun, 19 May 2024 11:00:00 GMT