Amministrative, Ciaffarafà: Il Comune che Amo è il nome della mia lista

Santa Fiora: "Il Comune che Amo è il nome della mia lista e credo racchiuda molto di quello che voglio rappresentare con questa candidatura. Potrei anche aggiungere: il comune che amo e nel quale abito e vivo, a differenza dell’altro candidato.

Voglio rappresentare un comune che dia pari opportunità a tutti, al di là delle etichette di partito: pari dignità, pari occasioni lavorative e pari possibilità imprenditoriali, senza fare differenze tra i cittadini, come sono state fatte finora. Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad uno sperperio di soldi, circa 25 milioni di euro: ma dove sono finiti?

Sono stati investiti in servizi utili ai cittadini ed alle attività? No. Si capisce bene, basta vedere le attività che chiudono a Santa Fiora ed il numero della popolazione in continua diminuzione. Tuttavia chi vuole continuare a perpetrare questo spreco di denaro, può continuare a votare la grande ammucchiata di Rifondazione, renziani e PD. Invece per chi crede che le risorse si possano gestire meglio e soprattutto a favore di chi qui ci vive, abbassando le tasse e creando nuove opportunità, allora questa volta l’alternativa seria e credibile c’è e siamo noi.

La mia squadra è equilibrata fra persone nuove e persone d’esperienza, con una grande fetta di rappresentanza femminile, di cui vado particolarmente orgogliosa. Credo che questa lista vada incontro in modo perfetto alle necessità dell'amministrazione comunale", conclude Ciaffarafà.

Elena Iazzetta, 27 anni, laureanda, istruttrice di pallavolo e imprenditrice agricola

Eleonora Paganucci, 30 anni, imprenditrice agricola e mamma

Alessandra Deriu, 33 anni, dipendente settore alberghiero

Giacomo Albertini, 44 anni, operaio boschivo, già consigliere comunale

Diego Bui, 43 anni, dipendente gasista, consigliere comunale

Davide d’Amario, 47 anni, imprenditore mobiliere, consigliere comunale

Angelo Gigli, 57 anni, dipendente Enel e imprenditore, consigliere comunale

Paolo Vichi, 69 anni, pensionato, già candidato sindaco nel 2019 e consigliere comunale

Riccardo Ciaffarafà, 44 anni, consulente finanziario, già candidato sindaco nel 2014 e consigliere comunale