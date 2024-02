Amministrative, centrodestra unito e competitivo verso le elezioni a Roccastrada

“Lo ribadiscono i rappresentanti di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, Moreno Bellettini, Paolo Pazzagli e Alessandro Ulmi”.



Roccastrada: “I risultati elettorali delle ultime elezioni politiche dimostrano che anche a Roccastrada il centrodestra unito può vincere”. È quanto affermano Moreno Bellettini, Paolo Pazzagli e Alessandro Ulmi.

“Dopo un serio confronto su programma condiviso per risolvere le esigenze del territorio, - proseguono gli esponenti del centrodestra – abbiamo scelto il candidato a sindaco che guiderà una squadra competente e motivata, in vista della prossima sfida elettorale. Il gruppo è già al lavoro per offrire alla cittadinanza una seria novità amministrativa dopo 80 anni di ormai incancrenito potere fine a se stesso, e per rendere ancora più incisiva ed efficace l'alternativa alla sinistra a guida Pd e al codazzo di liste civetta che magicamente sorgono ad ogni tornata elettorale”.

“Su dodici consiglieri che dovranno presentarsi alle amministrative di giugno - spiegano gli esponenti del centrodestra - abbiamo lasciato alcuni posti a disposizione di gruppi civici o singoli cittadini interessati al cambiamento, che vorranno portare il loro fattivo contributo per una nuova prospettiva di governo a Roccastrada”.

“A breve – annunciano Bellettini, Ulmi e Pazzagli - presenteremo ai cittadini del comune di Roccastrada i candidati al consiglio comunale, il logo della lista e il candidato a sindaco, quest'ultimo svincolato da ogni interesse di parte, per il bene comune del popolo di Roccastrada e delle sue frazioni”.